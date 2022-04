Ascolti Tv di ieri 4 aprile 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 4 aprile 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 4 aprile per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria informa 876.000 telespettatori con il 15.4% di share e UnoMattina 1.011.000 (18.2%). La prima parte di Storie Italiane interessa a 958.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.273.000 spettatori (21%) e Mattino Cinque News 1.086.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 963.000 (18.1%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.5% con 254.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 147.000 spettatori (2.5%), Chicago MED di 164.000 (3.1%) e Chicago P.D. di 191.000 (3.4%). Su Rai3 Agorà convince 419.000 spettatori pari al 7.1% di share e Agorà Extra si porta al 5.2% con 279.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 137.000 spettatori con share del 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 98.000 spettatori con il 2.4% nelle News e 225.000 (3.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 214.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 980.000 spettatori (\5.2%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.780.000 spettatori (15.8%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.615.000 telespettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 674.000 spettatori con il 9.7% nella prima parte e 1.043.000 (9.9%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 318.000 spettatori con il 4.1% di share, La Pupa e il Secchione Short interessa a 761.000 spettatori (5.9%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 894.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Elisir è seguito da 343.000 spettatori (5.3%), il TG delle 12 da 813.000 spettatori (8.9%), Quante Storie si porta al 5.7% con 740.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 617.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 153.000 spettatori con l’1.4% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 753.000 spettatori (5.4%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 345.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte e 500.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 159.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.763.000 spettatori (13.9%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.145.000 spettatori (19.8%). La Vita in Diretta informa 2.052.000 spettatori con il 17.1% (presentazione 1.628.000 – 15.2%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.378.000 spettatori (16.7%), Una Vita ha convinto 2.374.000 spettatori con il 17.4% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24.5% con 2.955.000 spettatori (finale 2.373.000 – 21.6%). Amici interessa a 2.069.000 spettatori (19.2%) e la striscia de L’Isola dei Famosi a 2.078.000 (19.9%); Love is in the Air interessa a 1.879.000 spettatori (17.7%), Pomeriggio Cinque a 1.882.000 spettatori con il 15.7% (presentazione 1.763.000 – 16.2%, saluti 1.740.000 – 12.9%). Su Rai 2 Ore 14 interessa a 747.000 spettatori (5.6%), Detto Fatto ha convinto 495.000 spettatori con il 4.5% di share e Castle piace a 283.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 557.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 736.000 (5.4%) nel secondo e 526.000 (4.1%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 373.000 spettatori (3.3%) e Modern Family intrattiene 230.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.366.000 spettatori (17%) e Tg3 Speciale 403.000 spettatori con il 3.7% di share; Geo registra 1.254.000 spettatori con il 10% di share (Aspettando Geo 748.000 – 6.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 858.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 447.000 spettatori con il 3.9% e Tagadà#Focus 414.000 (4%). Su TV8 Amore a Windfields è la scelta di 225.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Via delle Storie convince 1.036.000 spettatori con il 10% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 504.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Su Rai2 Restart segna 296.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 Fame d’Amore segna il 5.6% con 794.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone viene visto da una media di 379.000 ascoltatori con il 6.2% di share (presentazione 618.000 – 4.9%). Su Rete4 Motive ha segnato il 3.3% con 150.000 spettatori.

