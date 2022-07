Ascolti Tv di ieri 5 luglio 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 5 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

Ascolti Tv di ieri 5 luglio 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 5 luglio 2022, su Rai1 il film Ricatto d’Amore ha appassionato 2.371.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 la prima tv di Sono Tornato ha raccolto davanti al video 1.485.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato 1.155.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Italia 1 il ritorno di Cornetto Battiti Live ha intrattenuto 1.521.000 spettatori con il 12.3% (presentazione 7 minuti: 1.160.000 – 7.5%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 782.000 spettatori pari ad uno share del 5.7% (presentazione di 30 minuti: 763.000 – 4.7%). Su Rete4 Dynasties – L’avventura della vita otalizza un a.m. di 412.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 552.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Tv8 Snitch – l’infiltrato segna 322.000 spettatori con il 2.2. Sul Nove Il Monaco ha raccolto 249.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Oldboy segna 398.000 spettatori e il 2.6%. Su Rai4 Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe registra 328.000 spettatori con il 2.1%. Su Iris Posta Grossa a Dodge City segna 314.000 spettatori con il 2%. Su La5 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 ha raccolto 225.000 spettatori e l’1.5%. Su Real Time Primo Appuntamento in Crociera ha ottenuto 219.000 spettatori con l’1.4%.