Ascolti Tv di ieri 9 Febbraio 2021: chi ha vinto in prime time

Ascolti Tv 9 febbraio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, mercoledì 9 febbraio 2022, su Rai1 la prima tv di Cosa mi lasci di te ha conquistato 2.892.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 la partita di Coppa Italia Milan-Lazio ha incollato davanti al video 4.642.000 spettatori con uno share del 19.4%. Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.093.000 spettatori (4.4%) e The Resident 4 872.000 spettatori (4%). Su Italia1 il ritorno de Le Iene con i nuovi conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez ha raccolto 1.408.000 spettatori pari all’8.9% (presentazione a 1.408.000 e il 5.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è visto da 2.307.000 spettatori con l’11.6% (presentazione a 1.534.000 e il 6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 939.000 spettatori (5.6%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 505.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 4 Hotel segna 377.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Amiche da morire è seguito da 340.000 spettatori pari all’1.6%. Sul 20 Big Game – Caccia al presidente è la scelta di 457.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Into the Storm arriva a 387.000 spettatori (1.6%). Su Iris Prova a prendermi incolla 423.000 spettatori con il 2.1%. Su RaiPremium la replica della prima puntata de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta sigla 250.000 spettatori (1.1%). Su SkyUno Italia’s Got Talent totalizza 201.000 spettatori con lo 0.9% (398.000 i dati cumulati).