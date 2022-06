Ascolti Tv di ieri 9 Giugno 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 9 Giugno per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 9 Giugno 2022 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

Ascolti Tv di ieri 9 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 9 giugno 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha conquistato 2.880.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte in replica ha incollato davanti al video 1.959.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 The Good Doctor arriva a 989.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Hard Kill ha raccolto 933.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il signor Diavolo è seguito da 313.000 spettatori con il 2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.029.000 spettatori (8%). Su La7 Piazzapulita registra 808.000 spettatori pari al 4.6%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2022 segna 275.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 610.000 spettatori (3.7%). Sul 20 Svizzera-Spagna di Nations League sigla 615.000 spettatori (3.4%). Su Rai4 C.S.I. Vegas è scelto da 245.000 spettatori (1.4%). Su Iris Alaska arriva a 492.000 spettatori (2.9%). Su RaiPremium Katie Fforde sigla 286.000 spettatori (1.6%).