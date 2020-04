Ascolti TV Domenica 12 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Che tempo che fa, Jesus, Il Papa buono e Tolleranza zero

Ascolti Tv di ieri, domenica 12 aprile 2020. Gli ascolti tv della prima serata di ieri, Domenica di Pasqua 2020, ecco i programmi tv più visti ieri sera sulle principali emittenti televisive italiane. Tra i programmi che si sono “scontrati” in prima serata ieri è andato in onda il film Jesus su Rai 1, Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai 2, il film Il Papa buono – Giovanni XXIII su Canale 5 e lo show comico di Andrea Pucci In-Tolleranza zero su Italia 1. Intorno alle ore 10 di oggi, 13 aprile, i dati auditel completi con le percentuali di share di tutta la programmazione tv di ieri a partire dalla prima serata.

Ascolti Tv 12 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

I dati di ascolto di ieri per la prima serata in tv. Ecco chi ha vinto i dati auditel e share domenica 12 aprile 2020, giorno di Pasqua. Nella serata di Pasqua in televisioni sono andati in onda vari programmi a tema, ad esempio su Rai1 è stato trasmesso il film Jesus che ha ottenuto 4.355.000 spettatori con il 15% di share. Su Canale 5 il film Il Papa Buono ha intrattenuto 3.206.000 spettatori (12.5% di share). Su Rai2 il programma di Fazio Che Tempo che Fa ha registrato 3.032.000 spettatori (10.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo segna il 9.2% con 2.035.000 spettatori.

Su Italia 1 lo show In-Tolleranza Zero ha visto davanti alla tv 2.341.000 spettatori con il 8.5% di share. Su Rai3 Emoji: Accendi le Emozioni ha raccolto davanti al video 770.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Banana Joe è stato visto da 1.511.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Speciale Non è l’Arena ha segnato il 2.2% con 547.000 telespettatori. Su Tv8 War Horse è la scelta di 707.000 spettatori (2.5%) mentre sul Nove I Delitti del BarLume – Il Battesimo di Ampelio segna il 1.3% con 389.000 spettatori.