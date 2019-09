Ascolti TV Domenica 15 settembre 2019: Day Time, Access Time, Preserale, Seconda Serata, mattina, mezzogiorno, pomeriggio

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di Domenica 15 Settembre 2019.

L’attesa, come sempre crescente, non soltanto per quanto concerne la prima serata, è stata ricompensata dall’arrivo dei numeri ufficiali. Ecco come è andata.

Chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Cosa è successo nel Day Time di Domenica Settembre 2019? E’ presto detto.

Ascolti TV Domenica 15 settembre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi di tutta la giornata (AGGIORNAMENTO)

Si passa dall’Access Prime Time.

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 4.193.000 spettatori e il 20%, surclassando Paperissima Sprint. Il programma di Antonio Ricci, su Canale 5,ha ottenuto 2.679.000 spettatori con il 12.73%.

La replica di CSI, su Italia1,ha appassionato 983.000 spettatori (4.8%).

Su Rete 4, invece, Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.180.000 spettatori con il 5.88%, nella prima parte, e 1.341.000 spettatori con il 6.3% nella seconda.

Il programma di Rai3 con Pino Strabioli, Grazie dei Fiori, ha interessato 694.000 spettatori pari al 3.33% di share.

Su La7, invece, Propaganda Like segna 602.000 spettatori con il 2.88%.

Aggiornamento ore 10.01

E siamo, intanto, ai dati del Preserale.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.527000 spettatori (19.08%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.579.000 spettatori (22.35%).

Il quiz di Marco Liorni ha la meglio sul preserale di Canale 5condotto da Gerry Scotti. Caduta Libera – Inizia la Sfida segna, infatti, 1.540.000 spettatori (11.93%), mentre Caduta Libera raccoglie 2.319.000 spettatori (14.85%).

Novantesimo Minuto, su Rai2, ha appassionato 759.000 spettatori (6.1%), nella prima parte con il sottotitolo La Tribuna e in onda dalle 18.20 alle 18.56, e 930.000 spettatori (6.24%), nella seconda parte. A seguire la replica di NCIS Los Angeles segna 832.000 telespettatori (4.57%).

Su Italia1, invece, CSI NY ha catalizzato l’attenzione di 469.000 spettatori (2.71%), mentre Tempesta d’Amore, su Rete4,ha appassionato 736.000 spettatori con il 4.13%.

Blob, su Rai3, segna 784.000 spettatori con il 4.17%. Sognando l’Africa, invece,porta a La7 178.000 spettatori, con uno share pari all’1.33%.

Aggiornamento ore 10.25

Ecco invece i dati del Daytime Mattina.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 225.000 spettatori con il 12.3% nella presentazione, 592.000 spettatori con il 16.76%, invece, nella prima parte e 1.371.000 spettatori con il 20.8% nella seconda. A seguire Paesi che Vai, che ha totalizzato 1.249.000 (17.19%), e A Sua Immagine con1.187.000 spettatori (14.95%). La Santa Messa sul primo canale è stata seguita da 1.401.000 spettatori con il 17.42%.

Canale5, invece, col TG5 Mattina segna 941.000 spettatori con il 16.8% e Planet ben 465.000 telespettatori con il 6.46% di share.

Su Rai2 la replica del TG2 Dossier ha appassionato 183.000 spettatori (2.49%).

Il telefilm The OC, su Italia1, segna 129.000 spettatori con l’1.75%.

Convince di più Domenica Geo su Rai3 con 316.000 spettatori e il 4.48% di share.

La Santa Messa in onda su Rete4, invece, ha coinvolto 592.000 spettatori (8.07%).

Su La7 Omnibus realizza un ascolto medio pari a 211.000 spettatori con il 4.03% di share.

Aggiornamento 10.40

Ecco poi i dati del Daytime Mezzogiorno.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.801.000 spettatori (17.9%), mentre la prima puntata di Linea Verde ha appassionato 2.625.000 spettatori (19.59%).

Dall’altra parte, invece, su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 964.000 spettatori con il 10.83% e Melaverde 1.791.000 con il 14.57%.

Su Rai2 In Viaggio con Marcello segna 371.000 spettatori con il 4.43%, mentre la prima puntata de La Domenica Ventura ha conquistato 462.000 spettatori con uno share del 3.98%.

L’episodio di The OC su Italia1segna l’1.61% con 127.000 spettatori; a seguire Giù in 60 secondi con 215.000 spettatori e il 2.2%. Il tradizionale appuntamento di Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.186.000 spettatori con il 7.91%.

Su Rai3 Rai3 per Enzo Biagi – Cara Italia registra 295.000 spettatori (1.95%) mentre su Rete4 I Viaggi del Cuore ha interessato 264.000 spettatori pari al 3.29%. Colombo, sempre su Rete4, ha fatto compagnia a 313.000 spettatori (2.21%).

La7, invece, con la serie Little Murders ha catalizzato 137.000 spettatori con l’1.18% di share.

Infine, il Daytime Pomeriggio

Su Rai 1 la première di Domenica In ha registrato 2.742.000 spettatori (18.69%) nella prima parte e 2.367.000 (19.51%) nella seconda. Reazione a catena raddoppia ha registrato nel segmento L’Intesa Vincente 1.574.000 spettatori (14.01%) e nel gioco vero e proprio un netto di 1.872.000 (15.60%).

Canale 5, invece, ottiene con L’arca di Noè 1.915.000 spettatori (12.54%) e con Beautiful 1.532.000 spettatori (9.80%). A seguire Una vita con 1.326.000 spettatori, (9.81%) e Il segreto con 1.289.000 spettatori (11.02%).

Su Rai 2 Romania – Italia, Europei 2019 Pallavolo maschile, ha registrato 664.000 spettatori (4.43%) mentre Novantesimo minuto ha ottenuto 930.000 spettatori (6.24%).

Sapiens Un solo pianeta ha catalizzato su Rai3 742.000 spettatori (5.43%), portando poi Geo Magazine a 850.000 spettatori, (7.20%).

Su Italia 1 Il film 4 amiche e un paio di jeans ha registrato un netto di 460.000 spettatori, con uno share pari al 3.20%. Il film Una pazza giornata a New York, invece, ottiene un netto di 405.000 spettatori e il 3.47% di share.

Un maresciallo in gondola, su Rete 4, ha divertito 287.000 spettatori (2.17%) mentre Il ritorno di Joe Dakota ha appassionato 310.000 spettatori, pari al 2.66% di share.

Su La7 i due episodi Hawthorne – Angeli in corsia hanno ottenuto 141.000 spettatori (0.92%) e 171.000 (1.22%). Il film Poliziotti a due zampe, invece, ha divertito 160.000 spettatori (1.32%).

Per concludere, la Seconda Serata.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 972.000 spettatori pari ad uno share del 9.03%.

Il TG5 Notte, invece, in onda all’una inoltrata, ha informato 373.000 spettatori con l’11.24% di share.

La Domenica Sportiva, invece, porta su Rai2 979.000 spettatori (8.44%) mentre il segmento L’Altra DS – segna 272.000 spettatori (4.64%). Il contenitore sportivo ha la meglio sul competitor di Italia1 Tiki Taka, fermo a 513.000 spettatori (6.64%)

Santiago, Italia, su Rai3, è stato visto da 239.000 spettatori (2.9%) mentre Un Alibi Perfetto ha portato su Rete4 206.000 spettatori (3.35%).

aggiornamento ore 11.10