Cosa c’è oggi in TV 13 Settembre 2019: guida ai programmi in prima serata

Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci oggi, 13 Settembre 2019, comodamente sui nostri divani?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per Venerdì 13 settembre 2019. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV?

Rai 1 ore 21:25 Tale e Quale Show

Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×13 1a Tv

Rai 3 ore 20:35 Italia- Grecia pallavolo maschile

Canale 5 ore 21:30 Quo Vado?

Rete 4 ore 21:25 Gunny

Italia 1 ore 21:25 X-Men: L’inizio

La7 ore 21:15 Propaganda Live

Tv8 ore 21:25 X Factor 13 – Audizioni 1a Tv Free

Nove ore 21:25 Viva la libertà

Serie Tv e Film in Tv Venerdì 13 settembre. Le Serie Tv in Chiaro

2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×13 1a Tv + SWAT 2×17-18 1a Tv

TopCrime ore 21:10 The Closer 3×03-04

Giallo ore 21 Hinterland 1×02

Rai Premium ore 21:20 In arte Nino film tv

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic ore 21:15 1993 1×03-04

Fox ore 21:00 Romolo + Guly

FoxLife ore 21:00 911 1×01-02-03

FoxCrime ore 21:05 Harrow 2×05-06 1a Tv

PremiumCrime ore 21:15 Law & Order SVU 20×14 1a Tv

Premium Stories ore 21:15 Roswell New Mexico 1×02 1a Tv

Premium Action ore 21:15 The Last Kingdom 2×05-06

laF ore 21:10 Victoria 3×01-02