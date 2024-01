Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnoMattina ha raccolto 319.000 spettatori con l’8.2% (all’interno TG1 delle 7: 299.000 – 9.4%) e il TG1 delle 8 ha informato 870.000 spettatori con il 17.5%. Unomattina dà il buongiorno a 843.000 telespettatori con il 18.1% e la prima parte di Storie Italiane registra 813.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 558.000 spettatori con il 17.8% e il TG5 Mattina delle 8 ha raccolto 1.215.000 spettatori con il 24.5%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.050.000 spettatori con il 22.4% nella prima parte e 805.000 spettatori con il 18.7% nella seconda parte (I Saluti: 643.000 – 14.7%). Su Rai2 Mattin Show! dà il buongiorno a 290.000 spettatori (9.2%). Viva Rai2! ha intrattenuto 965.000 spettatori con il 19.9% mentre …E viva il Videobox ha siglato 246.000 spettatori (5%). Il TG2 delle 8:30 informa 196.000 spettatori (3.9%) e Radio2 Social Club raccoglie 252.000 spettatori (5.5%) mentre TG2 Italia Europa informa 238.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Fiocchi di cotone per Jeanie sigla 177.000 spettatori (3.5%) e Anna dai Capelli Rossi ha collezionato 154.000 spettatori (3.1%) mentre il doppio episodio di Chicago Fire ha ottenuto 149.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 398.000 spettatori (10.8%) mentre TGR Buongiorno Regione conquista 483.000 spettatori (9.5%). Dopo una presentazione (253.000 – 5.1%), Agorà fa sintonizzare 230.000 spettatori (4.9%) mentre Re Start colleziona 170.000 spettatori (4%). Su Rete4 Monk segna 62.000 spettatori (1.3%) e A-Team realizza una media di 78.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori con il 2.7% nelle News e, dopo il TG La7 a 152.000 spettatori (3%), di 169.000 spettatori con il 3.5% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 185.000 spettatori pari al 4.3%. Su Tv8 Il pranzo di Natale ha raccolto 45.000 spettatori (0.9%) mentre Il mio trentesimo… Natale ha segnato 85.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Alta Infedeltà ha raggiunto 96.000 spettatori (2%) con l’episodio delle 7:21, 91.000 spettatori (1.8%) con l’episodio delle 7:53 e 97.000 spettatori (1.9%) con l’episodio delle 8:24.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 894.000 spettatori con il 17% mentre È Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.628.000 spettatori con il 16.2%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (761.000 – 15.8%), Forum raccoglie 1.421.000 telespettatori con il 19.3%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 353.000 spettatori e il 7.2%, I Fatti Vostri raccoglie 527.000 spettatori con il 9% nella prima parte e 985.000 spettatori con il 10.3% nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. ha raggiunto 193.000 spettatori pari al 3.5%. Dopo Studio Aperto, il daytime di Grande Fratello ha raccolto 545.000 spettatori (4.6%) e Sport Mediaset ha radunato 681.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3, dopo una presentazione (201.000 – 4.4%), Elisir raccoglie 289.000 spettatori con il 5.3% mentre il TG3 delle 12 ha informato 745.000 spettatori (9.4%). Quante Storie ha raccolto 582.000 spettatori (4.9%) e Passato e Presente ha interessato 503.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Carabinieri 7 ha appassionato 76.000 spettatori con l’1.5%. Dopo il TG, Il Segreto ha raccolto 148.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo ha ottenuto 654.000 spettatori (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 288.000 spettatori con uno share del 5.3% nella prima parte e 399.000 spettatori con uno share del 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti coinvolge 147.000 spettatori (2.4%) mentre 4 Hotel sigla 185.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Criminal Minds coinvolge 206.000 spettatori (1.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.446.000 – 18.6%), La Volta Buona ha ottenuto 1.407.000 spettatori con l’11.1% nella presentazione e 1.516.000 spettatori con il 14.2%. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.726.000 spettatori con il 19.1% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.420.000 – 15.5%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.725.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e 2.206.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale5, dopo una breve pillola del GF (2.426.000 – 18.2%), Beautiful ha appassionato 2.655.000 spettatori con il 20.2%. Terra Amara si porta a 2.849.000 spettatori (22.5%) mentre Uomini e Donne ha intrattenuto 2.781.000 spettatori pari al 25.2% (Finale a 2.521.000 e il 26.4%). Il daytime di Amici è seguito da 1.817.000 spettatori con il 20.1% e La Promessa ha ottenuto 1.707.000 spettatori con il 18.9%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.459.000 spettatori (15.2%) nella prima parte, a 1.476.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte e a 1.651.000 spettatori (12.5%) nell’ultima parte dal nome ‘I Saluti’. Su Rai2 l’appuntamento con Ore 14 ha raccolto 920.000 spettatori con il 7.6% e BellaMa’ Short ha interessato 530.000 spettatori con il 5.6%. A seguire Rai Parlamento Speciale Senato ha raggiunto 183.000 spettatori (1.8%) mentre il TG2 delle 18:25 ha informato 409.000 spettatori (3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 461.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 499.000 spettatori (4%) nel secondo episodio e 421.000 spettatori (3.7%) nel terzo episodio mentre NCIS: Los Angeles ha siglato 356.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 349.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. Cold Case – Delitti Irrisolti ha raggiunto 378.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato visto da 2.059.000 spettatori con il 15.9% mentre La seconda vita – Il Paradiso può attendere ha incollato 483.000 individui all’ascolto (4.8%). Aspettando… Geo segna 771.000 spettatori con l’8.5% e Geo registra 1.611.000 spettatori con il 13.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum viene seguito da 808.000 spettatori con il 6.7% e TG4 Diario del Giorno ha interessato 324.000 spettatori (3.5%) mentre Sfida nell’Alta Sierra è la scelta di 438.000 spettatori (4%). Su La7, dopo una presentazione (322.000 – 2.6%), Tagadà ha interessato 303.000 spettatori con il 3.1% (#Focus: 245.000 – 2.6%). C’era una volta… il Novecento – Omaggio a Gigi Riva ha interessato 264.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Babbo Natale cercasi segna 253.000 spettatori (2.1%). Un Natale da sogno coinvolge 323.000 spettatori (3.5%) mentre I colori del Natale sigla 351.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Little Big Italy raccoglie 245.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie Solo contro tutti si porta a 220.000 spettatori medi (1.7%). Su RaiPremium Un ciclone in convento è la scelta di 224.000 spettatori (2.4%) nell’episodio delle 16:40 mentre Provaci ancora Prof 2 segna 263.000 spettatori (2.1%). Su Eurosport l’incontro degli Australian Open Sinner-Rublev ha appassionato 425.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta viene seguito da 392.000 spettatori con il 5.5% di share (all’interno una breve edizione del TG1 a 623.000 e il 6.4%) e Viva Rai2! …e un po’ anche Rai1 ha divertito 137.000 spettatori (4.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte ha collezionato 501.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 il ritorno di Stasera c’è Cattelan su Raidue segna 415.000 spettatori con il 5.4% (Ancora Cinque Minuti: 186.000 – 3.7%) mentre Generazione Zeta tiene svegli 105.000 spettatori (3%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Brooklyn Nine-Nine è visto da 294.000 spettatori (6.7%) nel primo episodio e da 191.000 spettatori (6.3%) nel secondo episodio. Su Rai3 TG3 Linea Notte segna 162.000 spettatori (2.1%). Su Rete4, dopo una presentazione (107.000 – 2%), Dalla Parte degli Animali viene scelto da 74.000 spettatori con il 2.1% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TG La7 Notte ha registrato 192.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 Imprevisti di Natale fa sintonizzare 224.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Il sorriso del diavolo segna 115.000 spettatori (1.3%).