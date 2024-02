Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 341.000 spettatori con l’8.4% (all’interno il TG1 delle 7 a 356.000 e il 10%) e il TG1 delle 8 è seguito da 927.000 spettatori con il 18.1%. A seguire Unomattina intrattiene 887.000 spettatori con il 18.4% e la prima parte di Storie Italiane raccoglie 903.000 spettatori con il 21%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 608.000 spettatori con il 18.1% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.124.000 spettatori con il 22.1%. Mattino Cinque News raccoglie 876.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte e 704.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte (I Saluti a 663.000 e il 15.3%). Su Rai2 Mattin Show! dà il buongiorno a 297.000 spettatori (8.5%). Viva Rai2! diverte 1.000.000 di spettatori (19.8%) mentre …E viva il Videobox sigla 280.000 spettatori (5.5%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 221.000 spettatori (4.5%) e Radio2 Social Club è visto da 313.000 spettatori (6.5%) mentre TG2 Italia Europa informa 215.000 spettatori (5%). Su Italia1 Georgie raccoglie 159.000 spettatori (3.1%) e Chicago Fire ottiene un ascolto di 138.000 spettatori (2.8%) mentre Law & Order: Unità Speciale coinvolge 142.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 414.000 spettatori pari al 10.3% e TGR Buongiorno Regione totalizza 575.000 spettatori pari all’11%. Agorà convince 251.000 spettatori (4.9%) nella presentazione e 269.000 spettatori (5.5%) mentre Re Start segna 178.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Monk ha raccolto 83.000 spettatori (1.7%) e A-Team ha radunato davanti al video 103.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 165.000 spettatori (3.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 197.000 spettatori (3.8%), di 191.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 212.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 Un Natale zuccheroso coinvolge 70.000 spettatori (1.4%) mentre Come neve a Natale raduna 95.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Alta Infedeltà sigla 155.000 spettatori (3.2%) nell’episodio delle 9:01, 145.000 spettatori (3.1%) nell’episodio delle 9:34 e 134.000 spettatori (3.1%) nell’episodio delle 10:01. Su Rai4 Hudson & Rex convince 91.000 spettatori (2.1%) nell’episodio delle 9:56.

Daytime Mezzogiorno

Bene Daniele.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raduna 1.083.000 individui pari al 20.3% di share mentre È Sempre Mezzogiorno! raccoglie 1.790.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale5, dopo il mini daytime del GF (701.000 – 14.8%), Forum totalizza 1.405.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 259.000 spettatori (5.4%), I Fatti Vostri interessa 436.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 912.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. coinvolge 241.000 spettatori (4.3%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello raduna 591.000 spettatori (5.2%) e Sport Mediaset arriva a 650.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3, dopo una presentazione a 235.000 spettatori (5.3%), Elisir ottiene 365.000 spettatori (6.6%) mentre il TG3 delle 12 informa 758.000 spettatori (9.5%). Quante Storie conquista 587.000 spettatori (5.2%) e Passato e Presente è seguito da 454.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Carabinieri totalizza 137.000 spettatori (2.8%). Dopo il TG, Il Segreto conquista 194.000 spettatori (2%) e La Signora in Giallo porta a casa un a.m. di 655.000 spettatori (5.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 267.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 416.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 173.000 spettatori (2.8%) mentre 4 Hotel sigla 223.000 spettatori (2%). Su RaiPremium Provaci ancora Prof 2 segna 129.000 spettatori (2.3%).

Daytime Pomeriggio

Il daytime di Amici sopra il 20%.

Su Rai1 TG1 Economia ha raccolto 2.387.000 spettatori con il 19.2% mentre La Volta Buona ha intrattenuto 1.521.000 spettatori con il 12.5% nella presentazione di 40 minuti e 1.427.000 spettatori con il 14.1%. Il Paradiso delle Signore segna 1.684.000 spettatori pari al 18.8% mentre, dopo una breve edizione del TG1 (1.352.000 – 14.8%), La Vita in Diretta raccoglie 1.816.000 spettatori con il 19.3% nella presentazione di 19 minuti e 2.280.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5, preceduto dalla pillola del GF a 2.239.000 spettatori (17.7%), Beautiful conquista 2.470.000 spettatori pari al 19.7% e Terra Amara fa sintonizzare 2.882.000 spettatori pari al 23.5%. Uomini e Donne intrattiene 2.775.000 spettatori con il 26.7% (Finale a 2.114.000 e il 23.5%) mentre il quotidiano di Amici raduna 1.816.000 spettatori (20.4%). La Promessa totalizza 1.639.000 spettatori (18%) mentre Pomeriggio Cinque conquista 1.459.000 spettatori (15.4%) nella prima parte di 33 minuti, 1.489.000 spettatori (13.4%) nella seconda parte di 49 minuti e 1.479.000 spettatori (11.7%) nell’ultima parte di 9 minuti dal nome ‘I Saluti’. Su Rai2 Ore 14 raduna davanti al video 895.000 spettatori pari al 7.7% mentre BellaMa’ interessa 667.000 spettatori pari al 7.3%. Radio2 Happy Family raccoglie 323.000 spettatori (3.3%) e il TG2 delle 18:15 informa 403.000 individui medi (3.4%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 629.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 648.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio, 546.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio e 444.000 spettatori (4.5%) nel quarto episodio. NCIS: Los Angeles ha conquistato 393.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 416.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e Cold Case – Delitti Irrisolti segna 380.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rai3 le news dei TGR informano 1.887.000 spettatori (15.1%) e Rai Parlamento Question Time arriva a 333.000 spettatori (3.4%). Aspettando… Geo coinvolge 625.000 spettatori (6.8%) e Geo convince 1.400.000 spettatori (12.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 658.000 spettatori con il 5.7% mentre TG4 Diario del Giorno è seguito da 406.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Le miniere di Re Salomone è la scelta di 355.000 spettatori (3.3%). Su La7 Tagadà è visto da 384.000 spettatori pari al 3.2% nella presentazione e da 336.000 spettatori pari al 3.5% (#Focus: 268.000 – 2.9%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 187.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Il bacio di mezzanotte totalizza 220.000 spettatori (1.9%). Christmas with a Crown segna 267.000 spettatori (2.9%) mentre Natale a casa Mitchell appassiona 304.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy sigla 268.000 spettatori pari al 2.1%. Su Rai4 Hudson & Rex coinvolge 252.000 spettatori (2.3%) e 288.000 spettatori (2.1%).

Seconda Serata

Cattelan 1.6-4% con Zanetti, Parietti e Insegno.

Su Rai1 Porta a Porta raccoglie 607.000 spettatori pari al 9.3% (al suo interno, una breve edizione del TG1 a 915.000 e il 10.5%) mentre Viva Rai2! …e un po’ anche Rai1 sigla 185.000 spettatori (6.8%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 L’ultima gara raduna 576.000 spettatori (9.1%) mentre TG5 Notte è visto da 232.000 spettatori (8%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue è visto da 233.000 spettatori con l’1.6% nella presentazione dalle 23:14 alle 23:36 e da 384.000 spettatori con il 4% dalle 23:36 alle 00:17 (Ancora Cinque Minuti, dalle 00:21 alle 00:33, a 251.000 e il 4.1%) mentre Storie di Donne al Bivio tiene svegli 154.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà raccoglie 314.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 TG3 Linea Notte dà la buonanotte a 553.000 spettatori con il 9.1%. Su Rete4 Terapia mortale è la scelta di 148.000 spettatori (4.7%). Su La7 La7 Doc – Città in pericolo: Venezia appassiona 378.000 spettatori (3.6%) e TG La7 Notte congeda 193.000 spettatori (3%). Su Tv8 Dirty Dancing – Balli proibiti totalizza 187.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Nove Comedy Club – Maurizio Battista in “Do You Remember Me?” raggiunge 203.000 individui (3.5%). Su Real Time La clinica del pus segna 308.000 spettatori (3.3%).