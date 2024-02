Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 la seconda puntata di Viva Rai2… Viva Sanremo! (parte rilevata dalle 2:00 alle 2:22) intrattiene 1.294.000 spettatori con il 51.22% mentre Sottovoce sigla 652.000 spettatori (37.34%). TgUnoMattina interessa 609.000 spettatori con il 14.52% (all’interno il TG1 delle 7 a 571.000 e il 17.04%) e il TG1 delle 8 è seguito da 1.308.000 spettatori con il 24.7%. A seguire Unomattina intrattiene 1.295.000 spettatori con il 28.1% e la prima parte di Storie Italiane – Speciale Sanremo raggiunge 1.255.000 spettatori con il 29.15%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 517.000 spettatori con il 15.33% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 954.000 spettatori con il 18.13%. Mattino Cinque News raccoglie 778.000 spettatori con il 16.83% nella prima parte e 736.000 spettatori con il 17.44% nella seconda parte (I Saluti a 728.000 e il 16.34%). Su Rai2 Viva Rai2… Viva Sanremo! in replica dà il buongiorno a 958.000 spettatori (18.87%) e …E viva il Videobox si porta a 323.000 spettatori (6.12%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 211.000 spettatori (4.17%) e Radio2 Social Club è visto da 232.000 spettatori (5.15%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 206.000 spettatori (4.76%). Su Italia1 Georgie ottiene un ascolto di 166.000 spettatori (3.15%) mentre il triplo episodio di Chicago Fire sigla 181.000 spettatori (3.97%). Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 447.000 spettatori pari all’11.4% e TGR Buongiorno Regione convince 551.000 spettatori pari al 10.16%. Agorà convince 254.000 spettatori pari al 4.83% nella presentazione e 213.000 spettatori pari al 4.57% mentre Re Start totalizza 197.000 spettatori pari al 4.68%. Su Rete4 Monk ha raccolto 97.000 spettatori (2.03%) mentre A-Team è visto da 86.000 spettatori (2.04%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 105.000 spettatori (2.46%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 193.000 spettatori (3.55%), di 155.000 spettatori (3.15%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 168.000 spettatori (3.92%). Su Tv8 Un corgi sotto l’albero raccoglie 35.000 spettatori (0.7%) mentre Sei regali per Natale segna 64.000 spettatori (share dell’1.5%). Sul Nove Alta Infedeltà sigla 146.000 spettatori (3.5%) nell’episodio delle 9:26 e 127.000 spettatori (3%) nell’episodio delle 10:03.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane – Speciale Sanremo raccoglie 1.438.000 spettatori (26.05%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.996.000 spettatori (19.49%). Su Canale5, dopo la striscia del Grande Fratello (803.000 – 16.68%), Forum totalizza 1.540.000 spettatori con il 20.28%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno (282.000 – 5.67%), I Fatti Vostri raduna 516.000 spettatori (8.34%) nella prima parte e 1.045.000 spettatori (10.54%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago P.D. registra un netto di 290.000 spettatori (4.35%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 526.000 spettatori (4.4%) e Sport Mediaset coinvolge 647.000 spettatori con il 4.91%. Su Rai3, dopo una presentazione (189.000 – 4.11%), Elisir ottiene 297.000 spettatori (5.23%) e il TG3 delle 12 informa 825.000 spettatori (10.14%). Quante Storie conquista 578.000 spettatori (4.86%) mentre Passato e Presente è seguito da 487.000 spettatori (3.71%). Su Rete4 Carabinieri totalizza 93.000 spettatori (1.78%). Dopo il TG, Il Segreto raduna 147.000 spettatori (1.43%) e La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 614.000 spettatori (4.86%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 228.000 spettatori con il 3.98% nella prima parte e 379.000 spettatori con il 3.56% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 84.000 spettatori (1.3%) mentre 4 Hotel raggiunge 172.000 spettatori (1.5%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo il TG1 Economia (2.959.000 – 23.05%), La Volta Buona ha collezionato 2.033.000 spettatori con il 16.35% nella presentazione e 2.010.000 spettatori con il 19.8%. Il Paradiso delle Signore registra 1.867.000 spettatori (21.01%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.500.000 – 16.78%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.023.000 spettatori con il 22.2% nella presentazione e di 2.893.000 spettatori con il 25.55%. Su Canale5, dopo la pillola del GF (2.255.000 – 17.11%), Beautiful conquista 2.526.000 spettatori pari al 19.59% e Terra Amara incolla davanti al video 2.763.000 spettatori con il 22.13% mentre Uomini e Donne interessa 2.633.000 spettatori con il 25.18% (Finale: 1.945.000 – 20.96%). Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.512.000 individui (17.13%) e La Promessa segna 1.487.000 spettatori (16.69%) mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.292.000 spettatori (14%) nella prima parte e a 1.406.000 spettatori (12.69%) nella seconda parte (I Saluti a 1.367.000 e il 10.63%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (835.000 – 6.49%), Ore 14 interessa 902.000 spettatori pari al 7.65% mentre BellaMa’ segna 662.000 spettatori pari al 7.28%. Il TG2 delle 17:15 colleziona 308.000 spettatori (3.25%) mentre i World Aquatics: Tuffi radunano 319.000 spettatori (2.7%) con la finale 10m sincro maschile. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 468.000 spettatori (3.65%) nel primo episodio, 547.000 spettatori (4.43%) nel secondo episodio, 470.000 spettatori (4.19%) nel terzo episodio e 342.000 spettatori (3.4%) nel quarto episodio. NCIS: Los Angeles ha conquistato 281.000 spettatori (3.09%) nel primo episodio e 316.000 spettatori (3.51%) nel secondo episodio e The Mentalist raduna 309.000 spettatori (2.92%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.121.000 spettatori (16.53%) e Rai Parlamento Question Time coinvolge 341.000 spettatori (3.4%). Aspettando… Geo segna 780.000 spettatori (8.72%) e Geo conquista 1.520.000 spettatori (12.99%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 635.000 spettatori con il 5.32% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 332.000 spettatori con il 3.55%. A seguire I Mongoli viene scelto da 258.000 spettatori (2.46%). Su La7, dopo una presentazione a 390.000 e il 3.19%, Tagadà è visto da 356.000 spettatori pari al 3.71% (#Focus a 294.000 e il 3.3%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 152.000 spettatori (1.38%). Su Tv8 Amore a Beacon Hills realizza un a.m. di 258.000 spettatori (2.1%). Un principe sotto l’albero registra 269.000 spettatori con il 3% mentre Il cuore delle feste raduna 265.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy conquista 198.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Hudson & Rex coinvolge 327.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio. Su RaiMovie California colleziona 248.000 spettatori (2%). Su RaiPremium la replica della terza serata del 74° Festival di Sanremo registra 336.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 454.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte, preceduta dall’anteprima Sanremo Start a 267.000 spettatori (2.1%).