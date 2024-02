Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 348.000 spettatori con l’8.5% (all’interno il TG1 delle 7 a 434.000 e il 12.3%) e il TG1 delle 8 è seguito da 1.036.000 spettatori con il 19.1%. A seguire Unomattina intrattiene 1.033.000 spettatori con il 20.4% e la prima parte di Storie Italiane raccoglie 968.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 538.000 spettatori con il 16.1% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.003.000 spettatori con il 18.5%. Mattino Cinque News raccoglie 867.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e 838.000 spettatori con il 18.7% nella seconda parte (I Saluti a 816.000 e il 18.3%). Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (337.000 – 9.8%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.044.000 spettatori (20.6%) mentre …E viva il Videobox sigla 352.000 spettatori (6.5%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 321.000 spettatori (6%) e Radio2 Social Club è visto da 349.000 spettatori (7%) mentre TG2 Italia Europa informa 224.000 spettatori (5%). Su Italia1 Georgie raccoglie 102.000 spettatori (1.9%) e il doppio episodio di Chicago Fire ottiene un ascolto di 153.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 376.000 spettatori pari al 9.3% e TGR Buongiorno Regione totalizza 494.000 spettatori pari al 9.4%. Agorà convince 255.000 spettatori (4.7%) nella presentazione e 258.000 spettatori (5.1%) mentre Re Start segna 196.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Monk ha raccolto 88.000 spettatori (1.7%) e A-Team ha radunato davanti al video 81.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 100.000 spettatori (2.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 179.000 spettatori (3.4%), di 190.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 137.000 spettatori (3%). Su Tv8 Il frutto dell’amore coinvolge 50.000 spettatori (0.9%) mentre Hotel Cupido raduna 60.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Alta Infedeltà sigla 136.000 spettatori (2.7%) nell’episodio delle 9:13.

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira in crescita nella seconda parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raduna 982.000 individui pari al 19% di share mentre È Sempre Mezzogiorno! raccoglie 1.695.000 spettatori con il 17.5%. Su Canale5, dopo il mini daytime del GF (875.000 – 18.9%), Forum totalizza 1.403.000 spettatori con il 19.6%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 287.000 spettatori (6.1%), I Fatti Vostri interessa 468.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 901.000 spettatori (10%) nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. coinvolge 240.000 spettatori (4.4%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello raduna 467.000 spettatori (4.1%) e Sport Mediaset arriva a 677.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3, dopo una presentazione a 187.000 spettatori (4.2%), Elisir ottiene 302.000 spettatori (5.7%) mentre il TG3 delle 12 informa 706.000 spettatori (9.2%). Quante Storie conquista 550.000 spettatori (4.9%) e Passato e Presente è seguito da 517.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Carabinieri totalizza 125.000 spettatori (2.6%). Dopo il TG, Il Segreto conquista 125.000 spettatori (1.3%) e La Signora in Giallo porta a casa un a.m. di 603.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 239.000 spettatori con il 4.5% nella prima parte e 451.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 81.000 spettatori (1.4%) mentre 4 Hotel sigla 182.000 spettatori (1.7%).