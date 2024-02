Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 219.000 spettatori (12.3%) nella presentazione, 569.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e 1.429.000 spettatori (24.6%) nella seconda parte. Tra la presentazione e la prima parte il TG1 delle 7, dalla durata di 5 minuti, ha dato il buongiorno a 348.000 spettatori (16.4%) mentre tra prima e seconda parte il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, ha interessato 1.040.000 spettatori (22.2%) e all’interno della seconda parte il TG1 delle 9, dalla durata di 4 minuti, ha informato 1.522.000 spettatori (25.3%). A seguire Check Up è visto da 1.241.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 363.000 spettatori (16.4%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 948.000 spettatori con il 18.9%. Speciale TG5 – Magia Artica in replica sigla 722.000 spettatori (11.9%) mentre Ciak News realizza un ascolto di 836.000 telespettatori con il 13% di share. Su Rai2 TG2 Dossier accoglie 89.000 spettatori (1.6%) e Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 160.000 spettatori con il 2.6%. A seguire – dalle 9:49 alle 10:20 – la presentazione di Citofonare Rai2 totalizza 322.000 spettatori (5.1% di share) seguita dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino che raduna 650.000 spettatori (9.5%) con il Super-G femminile di Crans-Montana. Su Italia1 Due uomini e 1/2 sigla 96.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio, 110.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio e 188.000 spettatori (3%) nel terzo episodio mentre Will & Grace colleziona 160.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 170.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. Su Rai3 Protestantesimo raduna 24.000 spettatori (0.9%) mentre Sulla Via di Damasco convince 54.000 spettatori (1.5%). Agorà Weekend ha raccolto 158.000 spettatori con il 2.9% (presentazione a 73.000 e l’1.6%) e Mi Manda RaiTre ha interessato 294.000 spettatori pari al 4.7% mentre O Anche No è la scelta di 130.000 spettatori (2%) e Timeline sigla 117.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 il doppio episodio di Poirot ha coinvolto 54.000 spettatori (1%) mentre Casa Vianello ha divertito 108.000 spettatori (1.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 103.000 spettatori con il 3.9% nelle News e, dopo il TG La7 a 226.000 spettatori (6.1%), di 179.000 spettatori con il 3.1% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 148.000 spettatori (2.3%) mentre Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso interessa 75.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Un autunno molto speciale realizza un ascolto di 78.000 spettatori (share dell’1.6%) mentre La torta dei miei sogni fa compagnia a 122.000 spettatori (share dell’1.9%). Sul Nove Blue Planet II registra 130.000 spettatori (2.1%) nell’episodio delle 9:29. Su Rai4 Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 128.000 spettatori (3.3%) nell’episodio delle 7:25, 137.000 spettatori (2.5%) nell’episodio delle 8:14 e 182.000 spettatori (3%) nell’episodio delle 9:02.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.419.000 spettatori con il 19%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.491.000 spettatori con il 20.8% e l’Angelus raccoglie 1.938.000 spettatori con il 20.8%. Linea Verde ha registrato 2.845.000 spettatori con il 22.7% (breve presentazione: 2.137.000 – 20.7%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 720.000 spettatori (10.6%) e 1.069.000 spettatori (14.2%) mentre Melaverde raccoglie 2.019.000 spettatori con il 19.6%. Su Rai2 – dalle 11:56 alle 12:54 – Citofonare Rai2 ha convinto 514.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 Young Sheldon ha intrattenuto 171.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio, 143.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio e 200.000 spettatori (2.2%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 792.000 spettatori con il 5.7% (Magazine: 600.000 – 4.3%). Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 469.000 spettatori (4.9%) e Nomade che non sono altro raccoglie 481.000 spettatori (3.4%). Su Rete4, dopo una presentazione (245.000 – 3.8%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 309.000 spettatori con il 4.4%. Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 298.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Uozzap! segna 89.000 spettatori (1.3%) mentre La7 Doc raduna 110.000 spettatori (1.2%) e L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 133.000 spettatori (1%). Su Tv8 Cucine da Incubo raduna 149.000 spettatori (2%) mentre 4 Hotel si porta a 226.000 spettatori (1.9%) e 4 Ristoranti sigla 247.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Criminal Minds si porta a 163.000 spettatori (2.3%) con l’episodio delle 11 e a 193.000 spettatori (2.1%) con l’episodio delle 11:44. Su RaiPremium Don Matteo 11 interessa 165.000 spettatori (2.3%) dalle 10:56 alle 11:56. Su RaiSport la Coppa del Mondo di Sci Alpino ha appassionato 362.000 spettatori (3.4%) con il Super-G maschile di Kvitfjell.