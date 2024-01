Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 159.000 spettatori (9.2%) nella presentazione, 483.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e 1.229.000 spettatori (21%) nella seconda parte. Tra la presentazione e la prima parte il TG1 delle 7, dalla durata di 5 minuti, ha dato il buongiorno a 310.000 spettatori (14.5%). Tra prima e seconda parte il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, ha interessato 840.000 spettatori (19.7%). All’interno della seconda parte il TG1 delle 9, dalla durata di 4 minuti, ha informato 1.307.000 spettatori (21.5%). Check Up registra 1.368.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 317.000 spettatori (15.2%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.066.000 spettatori con il 22.7%. Il mistero delle reliquie di San Pietro sigla 877.000 spettatori (13.5%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 1.196.000 telespettatori con il 16.1% di share. Su Rai2 TG2 Dossier accoglie 148.000 spettatori (2.8%) e Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 275.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 The Looney Tunes Show raccoglie 131.000 spettatori (3.2%) e 128.000 spettatori (2.5%). Due Uomini e 1/2 sigla 157.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, 140.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio e 183.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio mentre Will & Grace colleziona 218.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 203.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 29.000 spettatori (1.2%) mentre Sulla Via di Damasco convince 54.000 spettatori (1.6%). Dopo una presentazione a 64.000 spettatori (1.5%), Agorà Weekend ha raccolto 149.000 spettatori con il 2.8% mentre Mi Manda RaiTre ha interessato 366.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 207.000 e il 3.4%). O Anche No è la scelta di 185.000 spettatori (2.5%) mentre Timeline sigla 185.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 il doppio episodio di Poirot ha coinvolto 80.000 spettatori (1.5%) mentre Casa Vianello ha divertito 99.000 spettatori (1.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 105.000 spettatori con il 4.2% nelle News e, dopo il TG La7 a 185.000 spettatori (5.5%), di 194.000 spettatori con il 3.4% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 156.000 spettatori (2.2%) mentre il debutto di Amarsi un po’ interessa 83.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 #Christmas realizza un ascolto di 80.000 spettatori (share dell’1.7%) mentre Solo a Natale fa compagnia a 204.000 spettatori (share del 2.8%). Su RaiPremium Don Matteo 9 fa sintonizzare 143.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 183.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su RaiSport la Coppa del Mondo di Sci Alpino ha radunato 426.000 spettatori (5.7% di share) con la prima manche di Slalom maschile di Wengen.

Daytime Mezzogiorno

Lo sci alpino oltre il 9% contro la Santa Messa.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.631.000 spettatori con il 19.3%. Al suo interno la Santa Messa totalizza 1.698.000 spettatori con il 21.1% e l’Angelus raccoglie 2.215.000 spettatori con il 22.1%. Linea Verde ha registrato 3.270.000 spettatori con il 24% (breve presentazione: 2.411.000 – 20.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 952.000 spettatori (12.4%) e 1.027.000 spettatori (12.3%) mentre Melaverde raccoglie 2.075.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 339.000 spettatori con il 4.5% nella presentazione dalle 10:15 alle 10:50 e 567.000 spettatori con il 4.7% dalle 12:14 alle 12:54. Tra la presentazione e il programma vero e proprio, la Coppa del Mondo di Sci Alpino ha segnato 769.000 spettatori (9.2%) con il Super-G femminile di Zauchensee. Su Italia1 Young Sheldon ha intrattenuto 203.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, 260.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio e 239.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 762.000 spettatori con il 5% (Magazine XXL: 519.000 – 3.3%). Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 583.000 spettatori con uno share del 5.7% mentre L’importanza di iniziare da uno raccoglie 241.000 spettatori (1.6%). Su Rete4, dopo una presentazione (118.000 – 1.6%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 233.000 spettatori con il 3% (I Saluti: 258.000 – 3%). Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 303.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 La7 Doc – Animali al fronte raduna 83.000 spettatori (0.9%) mentre L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 121.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 238.000 spettatori (2.7%) mentre 4 Hotel raggiunge 301.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Wildest Latin America raduna 181.000 spettatori con il 2%. Su RaiPremium Don Matteo 9 sigla 212.000 spettatori (2.2%) nel terzo episodio e 264.000 spettatori (1.9%) nel quarto episodio. Su RaiSport la Coppa del Mondo di Sci Alpino ha raccolto 563.000 spettatori (3.6%) con la seconda manche di Slalom maschile di Wengen.

Daytime Pomeriggio

Venier supera il 20% nella prima parte.

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.547.000 – 23%), Domenica In ha intrattenuto 2.541.000 spettatori con il 16.8% nella presentazione, 2.919.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte, 2.566.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte e 2.271.000 spettatori con il 17.6% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera ha fatto compagnia a 2.230.000 individui pari al 15.7%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.781.000 spettatori con il 17.7%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 3.343.000 spettatori (23.7%) mentre Verissimo ha convinto 2.768.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e 2.612.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 504.000 spettatori (3.4%) e Origini ha convinto 468.000 spettatori (3.4%). La semifinale degli Europei maschili di Pallanuoto: Italia-Spagna ha conquistato 242.000 spettatori pari all’1.9% (primo tempo a 224.000 e l’1.8%, secondo tempo a 259.000 e il 2%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 389.000 spettatori (2.6%). Ready Player One ha interessato 361.000 spettatori (2.7%) e Magnum P.I. colleziona 271.000 spettatori (2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.225.000 spettatori con il 14.6%. In Mezz’Ora ha ottenuto 971.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 684.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (646.000 – 5.1%), Rebus ha coinvolto 697.000 spettatori con il 5.4% mentre Kilimangiaro ha raccolto 756.000 spettatori (5.8%) nella presentazione dalle 17:18 alle 17:31, 937.000 spettatori (6.9%) nella prima parte dalle 17:36 alle 17:54 dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.322.000 spettatori (8.8%) nella seconda parte dalle 17:59 alle 18:56. Su Rete4 Missione in Oriente – Il brutto americano ha registrato 225.000 spettatori (1.6%) mentre La legge del più forte ha raggiunto 514.000 spettatori (3.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 320.000 spettatori (2.2%) e La7 Doc arriva a 284.000 spettatori (2.2%). Uozzap! ha coinvolto 216.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Natali e un matrimonio appassiona 335.000 spettatori (2.3%) mentre La scatola dei desideri raccoglie 373.000 spettatori (2.9%). A seguire Due case per Natale incolla davanti al video 407.000 spettatori (share del 2.8%). Sul Nove Nove Comedy Club – Giuseppe Giacobazzi in replica segna 216.000 spettatori (1.5%) mentre Femmine contro maschi raccoglie 244.000 spettatori (1.9%). Su Iris Il fuggitivo segna 388.000 spettatori (2.9%).Su RaiPremium Don Matteo 9 sigla 266.000 spettatori (1.7%) nel quinto episodio e 263.000 spettatori (1.8%) nel sesto episodio.

Seconda Serata

Barbareschi riparte dal 5.4%.

Su Rai1, dopo un’edizione di 7 minuti del TG1 (1.491.000 – 12%), Speciale TG1 – L’Italia che vorrei ha conquistato un ascolto di 615.000 spettatori (share del 7.9%) e Applausi arriva a 209.000 spettatori (6.4%). Su Canale5 TG5 Notte informa 991.000 spettatori con il 9.5% mentre Il lato positivo raccoglie 258.000 spettatori con il 5.8% nella parte rilevata fino all’1:59. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 747.000 spettatori (4.5%) nella presentazione e 792.000 spettatori (7.8%) mentre L’Altra DS ha siglato 204.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 457.000 spettatori pari al 9.1%. Su Rai3 la prima puntata di In Barba a Tutto ha raggiunto 624.000 spettatori (5.4%) mentre TG3 Mondo è visto da 329.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La legge della notte è la scelta di 119.000 spettatori (3.5%) nella parte rilevata fino all’1:59. Su La7 C’era una volta a New York segna 130.000 spettatori (1.6%) e TG La7 Notte congeda 37.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Quelle Brave Ragazze convince 145.000 spettatori (1.3%) e 102.000 spettatori (2.5%). Sul Nove – nella parte rilevata fino all’1:59 – Rigopiano – Voci dal gelo è la scelta di 238.000 spettatori con il 6.4%.