Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 345.000 spettatori con il 9% (all’interno il TG1 delle 7 a 344.000 e il 10.6%). Il TG1 delle 8 informa 905.000 spettatori con il 18.2%. A seguire Unomattina intrattiene 1.001.000 spettatori con il 20.9% e la prima parte di Storie Italiane convince 955.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 491.000 spettatori con il 15.9% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.058.000 spettatori con il 21.3%. Mattino Cinque News raccoglie 934.000 spettatori (19.4%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (21.4%) nella seconda parte (I Saluti: 972.000 – 19.3%). Su Rai2 Mattin Show! viene visto da 295.000 spettatori (9.2%). Dopo un’anteprima dal nome Glass Cam (451.000 – 12.6%), Viva Rai2! raccoglie 960.000 spettatori con il 20.1%. …E viva il Videobox intrattiene 260.000 teste (5.2%). A seguire il TG2 delle 8:30 raggiunge 225.000 spettatori con il 4.6% e Radio2 Social Club è scelto da 218.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Anna dai Capelli Rossi ottiene un ascolto di 146.000 spettatori con il 2.9% mentre Chicago Med totalizza 123.000 spettatori con il 2.5%. A seguire il triplo episodio di Chicago Fire si porta a 221.000 spettatori (4%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 349.000 spettatori pari al 9.4% mentre TGR Buongiorno Regione sigla 482.000 spettatori pari al 9.7%. Dopo una presentazione a 194.000 e il 3.9%, Agorà sigla 228.000 spettatori (4.7%) mentre Re Start raduna 246.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Super Car ha raccolto 85.000 spettatori (1.8%) e A-Team segna 129.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 117.000 spettatori (3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 172.000 spettatori (3.4%), di 152.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. Coffee Break totalizza 163.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 Una tradizione di famiglia è la scelta di 37.000 spettatori (0.7%) mentre L’armonia del Natale arriva a 100.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Alta Infedeltà raggiunge 105.000 spettatori (2.7%) con l’episodio delle 7:02 e 111.000 individui (2.2%) con l’episodio delle 8:03. Su RaiPremium Incantesimo raduna 74.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 104.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio e L’Allieva 3 colleziona 111.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 981.000 spettatori (17.2%) mentre È Sempre Mezzogiorno coinvolge 1.768.000 spettatori pari al 16.9%. Su Canale5, dopo la pillola di Grande Fratello (909.000 – 17.5%), Forum ha interessato 1.495.000 spettatori (19.2%). Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 317.000 spettatori (6%), I Fatti Vostri interessa 581.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 947.000 spettatori (9.5%) nella seconda parte. Su Italia1, dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 596.000 spettatori (4.8%) e Sport Mediaset incolla davanti al video 706.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3, dopo una presentazione (261.000 – 5.1%), Elisir è la scelta di 394.000 spettatori pari al 6.6%. Il TG3 delle 12 informa 929.000 spettatori pari all’11%. Quante Storie conquista 693.000 spettatori (5.7%) e Passato e Presente è seguito da 564.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Carabinieri 7 sigla 106.000 spettatori (1.9%). Dopo il TG, Il Segreto segna 159.000 spettatori (1.6%) mentre La Signora in Giallo convince 583.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria Che Tira interessa 220.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 414.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti intrattiene 102.000 spettatori (1.6%) mentre 4 Hotel sigla 200.000 spettatori (1.7%). Su RaiPremium L’Allieva 3 totalizza 132.000 spettatori (2%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.673.000 – 20.3%), La Volta Buona ha fatto compagnia a 1.458.000 spettatori con l’11.5% nella presentazione e a 1.526.000 spettatori con il 14.2%. Il Paradiso delle Signore cattura l’attenzione di 1.787.000 spettatori (18.6%). Dopo il TG1 delle 16:55 (1.453.000 – 15.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.079.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione e di 2.448.000 spettatori con il 20%. Su Canale5, dopo una striscia del GF a 2.571.000 spettatori (18.9%), Beautiful conquista 2.708.000 spettatori pari al 20.4%. Terra Amara raduna 2.864.000 spettatori pari al 22.7% mentre Uomini e Donne raccoglie 2.769.000 spettatori pari al 25.4% (Finale: 2.146.000 – 21.9%). Il daytime di Amici coinvolge 1.804.000 spettatori (18.8%) e La Promessa registra 1.688.000 spettatori (17.8%). Pomeriggio Cinque è la scelta di 1.510.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e di 1.594.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte (Saluti: 1.685.000 – 12.6%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 980.000 spettatori (8.1% di share) e BellaMa’ interessa 654.000 spettatori (6.7% di share). Radio2 Happy Family intrattiene 323.000 spettatori (3.1%) e il TG2 delle 18:15 informa 354.000 individui medi (2.7%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 501.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 529.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 414.000 spettatori (3.7%) nel terzo episodio. NCIS: Los Angeles ha conquistato 315.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 351.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio e Cold Case – Delitti Irrisolti sigla 306.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.119.000 spettatori (16.3%). La prima puntata de La Seconda Vita – Il Paradiso può attendere arriva a 415.000 spettatori (4.2%) mentre l’ultima puntata di Alla Scoperta del Ramo d’Oro realizza un a.m. di 356.000 spettatori (3.7%). Aspettando… Geo sigla 913.000 spettatori (9.4%) e Geo arriva a 1.688.000 spettatori (13.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 642.000 spettatori con il 5.3% mentre TG4 Diario del Giorno viene visto da 318.000 spettatori con il 3.3%. A seguire La Signora in Giallo: L’ultimo uomo libero è la scelta di 365.000 spettatori con il 3.1%. Su La7, dopo una presentazione (361.000 – 2.9%), Tagadà è visto da 335.000 spettatori pari al 3.3% (#Focus: 268.000 – 2.8%). C’era una volta… il Novecento raggiunge 179.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Natale sotto la neve totalizza 307.000 spettatori (2.5%). Un volo a Natale segna 308.000 spettatori (3.2%) mentre Natale tra la neve raccoglie 399.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Ombre e Misteri sigla 204.000 spettatori (2.1%) nell’episodio delle 15:47 mentre Little Big Italy segna 267.000 spettatori (2%). Su Rai4 Hudson & Rex raduna 222.000 spettatori (1.9%) e 328.000 spettatori (2.3%). Su RaiPremium L’Allieva 3 fa sintonizzare 263.000 spettatori (2.3%) nell’episodio delle 17:22 e 354.000 spettatori (2.5%) nell’episodio delle 18:17.

Seconda Serata

Su Rai1 XXI Secolo colleziona 531.000 spettatori pari al 6.6% (all’interno TG1 dalla durata di 5 minuti a 556.000 e il 6.1%) mentre Viva Rai2… e un po’ anche Rai1 ha raccolto 186.000 spettatori (5.5%). Su Canale5 TG5 Notte è visto da 477.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 Tango segna 198.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night raduna 295.000 spettatori (4.4%) e Studio Aperto – La Giornata congeda 208.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 295.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Harrow è la scelta di 138.000 spettatori (3.1%) mentre TG4 Ultim’Ora Notte raggiunge 82.000 individui (3.1%). Su La7 Promised Island registra 155.000 spettatori (1.5%) e TG La7 Notte informa 82.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Cucine da Incubo segna 162.000 spettatori (share del 2.6%). Sul Nove Operazione NAS raduna 82.000 spettatori (2%). Su Rai4 Nick Off Duty raccoglie 194.000 spettatori (2.2%). Su RaiMovie Io sono Valdez è visto da 217.000 spettatori con il 2.1%.