Ascolti tv: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

Daytime Mattina

Solo il 2.5% per le News di Omnibus.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 290.000 spettatori con il 7.3% (all’interno il TG1 delle 7 a 311.000 e il 9.2%) e il TG1 delle 8 è seguito da 909.000 spettatori con il 18.1%. A seguire Unomattina intrattiene 905.000 spettatori con il 18.4% e la prima parte di Storie Italiane raccoglie 917.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 517.000 spettatori con il 15.9% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.074.000 spettatori con il 21.2%. Mattino Cinque News raccoglie 966.000 spettatori con il 19.8% nella prima parte e 870.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte (I Saluti a 796.000 e il 16.5%). Su Rai2 Mattin Show! dà il buongiorno a 305.000 spettatori (9%). Viva Rai2! diverte 930.000 spettatori (19%) mentre …E viva il Videobox sigla 251.000 spettatori (5%). Il TG2 delle 8:30 raggiunge 262.000 spettatori (5%) e Radio2 Social Club è visto da 270.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Anna dai Capelli Rossi raccoglie 169.000 spettatori (3.4%) mentre il doppio episodio di Chicago Fire, dalle 8:31 alle 10:19, ottiene un ascolto di 171.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 382.000 spettatori pari al 9.9% e TGR Buongiorno Regione totalizza 511.000 spettatori pari al 10%. Dopo una presentazione di 29 minuti (222.000 – 4.4%), Agorà convince 253.000 spettatori (5.1%) mentre Re Start segna 217.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Monk ha raccolto 85.000 spettatori (1.7%) e A-Team ha radunato davanti al video 68.000 spettatori (1.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 102.000 spettatori (2.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 189.000 spettatori (3.6%), di 187.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 200.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 Il concorso di Natale coinvolge 50.000 spettatori (1%) mentre Il mio albero del cuore raduna 87.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Alta Infedeltà sigla 115.000 spettatori (2.4%) con l’episodio delle 9:06. Su RaiMovie Piedone l’africano colleziona 88.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie Incantesimo si porta a 100.000 spettatori (2%) con l’episodio delle 8:24.

Daytime Mezzogiorno

Clerici sopra i 2 milioni nella giornata mondiale della pizza.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raduna 1.120.000 individui pari al 19.4% di share mentre È Sempre Mezzogiorno! raccoglie 2.006.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale5, dopo il mini daytime del GF (831.000 – 16.5%), Forum totalizza 1.500.000 spettatori con il 18.9%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 316.000 spettatori (6.1%), I Fatti Vostri interessa 513.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 986.000 spettatori (9.8%) nella seconda parte. Su Italia1 – dalle 10:24 alle 12:16 – il doppio episodio di Chicago P.D. appassiona 218.000 spettatori (3.6%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello raduna 597.000 spettatori (4.7%) e Sport Mediaset arriva a 800.000 spettatori con il 6%. Su Rai3, dopo una presentazione a 252.000 spettatori (5.1%), Elisir ottiene 372.000 spettatori (6.2%) mentre il TG3 delle 12 informa 823.000 spettatori (9.4%). Quante Storie conquista 666.000 spettatori (5.4%) e Passato e Presente è seguito da 546.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Carabinieri 7 totalizza 90.000 spettatori (1.6%). Dopo il TG, Il Segreto conquista 166.000 spettatori (1.6%) e La Signora in Giallo porta a casa un a.m. di 540.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 308.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 474.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 162.000 spettatori (2.4%) mentre 4 Hotel sigla 249.000 spettatori (2.1%). Sul Nove La Casa delle Aste segna 87.000 spettatori (1.6%) e 76.000 spettatori (0.9%).

Daytime Pomeriggio

Geo da record.

Su Rai1 TG1 Economia ha raccolto 2.474.000 spettatori con il 18.3% mentre La Volta Buona ha intrattenuto 1.534.000 spettatori con l’11.7% nella presentazione e 1.700.000 spettatori con il 15.4%. Il Paradiso delle Signore segna 1.710.000 spettatori pari al 17.4%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.438.000 – 14.4%), La Vita in Diretta raccoglie 2.022.000 spettatori con il 18.8% nella presentazione e 2.495.000 spettatori con il 20%. Su Canale5, preceduto dalla pillola del GF a 2.533.000 spettatori (18.7%), Beautiful conquista 2.730.000 spettatori pari al 20.2% e Terra Amara fa sintonizzare 3.106.000 spettatori pari al 23.6%. Uomini e Donne intrattiene 2.778.000 spettatori con il 24.8% (Finale a 2.122.000 e il 21.1%) mentre il quotidiano di Amici raduna 1.702.000 spettatori (17.5%). La Promessa totalizza 1.758.000 spettatori (17.7%) mentre Pomeriggio Cinque conquista 1.609.000 spettatori (15%) nella prima parte e 1.686.000 spettatori (13.8%) nella seconda parte (I Saluti a 1.677.000 e il 12.4%). Su Rai2 Ore 14 raduna davanti al video 888.000 spettatori pari al 7.1% mentre BellaMa’ interessa 632.000 spettatori pari al 6.3%. Radio2 Happy Family raccoglie 321.000 spettatori (3%) mentre il TG2 delle 18:15 informa 364.000 individui medi (2.8%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 554.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 551.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 431.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio mentre NCIS: Los Angeles ha conquistato 365.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 425.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. Cold Case – Delitti Irrisolti segna 405.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.300.000 spettatori (17.1%) e Rai Parlamento Question Time arriva a 390.000 spettatori (3.6%). Aspettando… Geo coinvolge 864.000 spettatori (8.6%) e Geo convince 1.846.000 spettatori (14.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 728.000 spettatori con il 5.9% mentre TG4 Diario del Giorno è seguito da 374.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Non mangiate le margherite è la scelta di 305.000 spettatori (2.6%). Su La7 Tagadà è visto da 353.000 spettatori pari al 2.7% nella presentazione e da 345.000 spettatori pari al 3.3% (#Focus: 245.000 – 2.5%). C’era una volta… il Novecento raggiunge 155.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Amore sotto al vischio totalizza 286.000 spettatori (2.3%). Due sotto un tetto segna 409.000 spettatori (4.1%) mentre Il perfetto regalo di Natale appassiona 498.000 spettatori (4%). Sul Nove Little Big Italy sigla 255.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai4 Hudson & Rex appassiona 241.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 285.000 spettatori (2%) nel secondo episodio. Su RaiMovie Il segno del coyote totalizza 180.000 spettatori (1.8%) mentre Ercole sfida Sansone arriva a 208.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Wanted all’8.2%.

Su Rai1 Porta a Porta raccoglie 942.000 spettatori pari all’8.3% nella presentazione e 435.000 spettatori pari al 7.4% (al suo interno, una breve edizione del TG1 a 767.000 e l’8.4%) mentre Viva Rai2! …e un po’ anche Rai1 sigla 184.000 spettatori (6.4%) nella parte rilevata fino all’1:59. Su Canale5 il film Fortunata raduna 615.000 spettatori (10.4%) mentre TG5 Notte è visto da 272.000 spettatori (10.8%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio tiene svegli 260.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Wanted – Scegli il tuo destino raccoglie 524.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 TG3 Linea Notte dà la buonanotte a 531.000 spettatori con l’8.4%. Su Rete4 Pagine per un omicidio è la scelta di 141.000 spettatori (4.5%) nella prima parte. Su La7 La7 Doc – Louvre appassiona 378.000 spettatori (4.2%) e TG La7 Notte congeda 190.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 Vulcano – Los Angeles 1997 totalizza 113.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Whitney Houston – Una voce dal cielo raggiunge 116.000 individui (1.6%). Su Rai4 Vendetta finale raccoglie 179.000 teste (2.2%). Su Real Time La clinica del pus arriva a 301.000 spettatori con il 3.2%.