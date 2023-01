Ascolti Tv, le ‘Meraviglie’ di Alberto Angela su Rai 1 vincono serata

(Adnkronos) – La seconda puntata di ‘Meraviglie – Stelle d’Europa’ ha consegnato a Rai1 la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri con 2.686.000 telespettatori e il 16,4% di share. Canale 5 con la serie ‘Sissi’ ha ottenuto 2.060.000 telespettatori e il 12,7%. Terza classificata Rai3 con il film ‘Sister Act 2 – Più svitata che mai’ che ha registrato 1.772.000 telespettatori e il 10% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 con il film ‘Now You See Me – I maghi del crimine’ visto da 1.165.000 telespettatori pari al 6,7% di share, seguito per numero di telespettatori da ‘Mi casa es tu casa’ che su Rai2 ne ha totalizzati 658.000 con il 3,9%, mentre su Retequattro ‘Controcorrente’ ha conquistato 657.000 telespettatori e il 4,4% di share. Tv8 con il film ‘Un volo a Natale’ ha interessato 636.000 telespettatori con il 3,6% mentre su La7 il film ‘Un povero ricco’ ha raccolto 604.000 telespettatori e il 3,3% di share. Chiude la classifica del prime time di ieri Nove con il film ‘Allacciate le cinture’, seguito da 257.000 telespettatori pari all’1,5% di share.