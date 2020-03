Ascolti TV lunedì 9 marzo 2020, dati auditel e share ieri: Il Commissario Montalbano e la conferenza di Conte dominano il prime time

I nuovi provvedimenti contro la diffusione del coronavirus e dell’aumento dei contagi ma anche qualche programma e film volto a far distrarre gli italiani: così è stata ieri la giornata in televisione.

Una serata, in particolare quella di ieri, lunedì 9 Marzo, in cui in un primo momento il prime time è stato stravolto dalla conferenza di Conte che ha annunciato le restrizioni in tutto il territorio nazionale.

Ma poi come sarà andata la gara degli ascolti? Chi avrà vinto il prime time o la fasce del preserale? Come saranno andati gli ascolti tv del giorno 9 Marzo 2020?

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 9 marzo 2020. Come spesso succede nelle ore del mattino, i dati arrivano un pò alla spicciolata.

Questi sono i resoconti in termini di prima serata.

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria de TG1 ha informato .000 spettatori (%); Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del Tg5 ha informato .000 spettatori (%); Geostorm, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Stasera Italia – Speciale Coronavirus totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 L’Impero del Sole ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Django Unchained ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Tg2 Post segna il % con .000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato .000 spettatori pari al % e Un Posto al Sole .000 (%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato .000 individui all’ascolto (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su TV8 Guess my Age piace a .000 spettatori con il % di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV lunedì 9 Marzo 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori (%) mentre L’Eredità ha giocato con .000 spettatori (%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna .000 spettatori con il % di share e Avanti un Altro! .000 con il % di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .000 spettatori (%) e NCIS .000 (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il % con .000 spettatori e Ieneyeh ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rai3 Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il % con .000 spettatori nella prima parte e il % con .000 spettatori nella seconda. Su La7 Zona rossa ha appassionato .000 spettatori (share del %). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a .000 spettatori (%). Sul Nove Sono le Venti piace a .000 spettatori (%).

Aggiornamento ore 10.07

Ascolti TV lunedì 9 marzo 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il % di share; Storie Italiane ottiene .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato .000 spettatori (%) nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Rai 2 Streghe sigla il % con .000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire piace a .000 spettatori (%). Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share; Mi Manda RaiTre si porta al % con .000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % nelle News e .000 (%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Ascolti TV lunedì 9 marzo 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri segna .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 (%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. piace a .000 spettatori con il % di share, il GF Vip a .000 spettatori (%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da .000 spettatori (%), Quante Storie si porta al % con .000 spettatori e Passato e Presente al % con .000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato .000 spettatori con il % di share nella prima parte e .000 (%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Aggiornamento ore 11.10

Ascolti TV lunedì 9 marzo 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto .000 spettatori (% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a .000 spettatori (%). La Vita in Diretta informa .000 spettatori con il % (presentazione .000 – %). Su Canale5 Beautiful appassiona .000 spettatori (%), Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share mentre Uomini e Donne si porta al % con 000 spettatori (Uomini e Donne Finale al % con .000 spettatori). Il GF Vip è seguito da .000 spettatori (%) e Amici di Maria De Filippi da .000 spettatori (%). Il Segreto sigla il % con .000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al % con .000 spettatori nella prima parte, al % con .000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto .000 spettatori (%), Castle .000 (%) e Squadra Speciale Cobra 11 .000 (%). Su Italia1 I Simpson intrattengono .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 (%) nel secondo e .000 (%) nel terzo. Big Bang Theory diverte .000 spettatori (%) e il GF Vip .000 (%). Su Rai3 Last Cop ha fatto compagnia a .000 spettatori (%) e Geo a .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà ha ottenuto .000 spettatori con il % mentre Tagadoc .000 (%). Su TV8 Vite da Copertina piace a .000 spettatori (%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince .000 spettatori (%).

Ascolti TV lunedì 9 marzo 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Improvviserai segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il % con .000 spettatori. Su Italia1 Pressing Champions League viene visto da una media di .000 ascoltatori con l’% di share. Su Rete4 Tv Story Superstar ha segnato il % con .000 spettatori.

Aggiornamento ore 13.13