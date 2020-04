Ascolti TV sabato 18 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Bolle vs Bonolis, tra Danza con me e Ciao Darwin ecco chi ha vinto

Proseguono le restrizioni e i morti per il Covid-19 e continuare a informarsi è cruciale. Ci chiediamo quando si torna a uscire e nel frattempo guardiamo la tv per rilassarci.

E anche ieri sera, in prima serata, c’è stato un pieno di programmi variegati. Nella serata di sabato 18 aprile, la sfida si è concentrata in particolare sulle ammiraglie che hanno proposto due alternative di intrattenimento. Rai 1 ha riproposto Roberto Bolle nel best of di Danza con me. Canale 5, invece, ha puntato su Paolo Bonolis e sulla replica di Ciao Darwin 8 Terre desolate.

Insomma, anche ieri è stata una giornata ricca di spunti sul piano della lotta agli ascolti tv. Una sfida che, in base agli ultimi dati riscontrabili sta evidenziando sfide sempre agguerrite.

E ogni mattina, come sempre, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede oggi per la giornata del 18 Aprile . Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di sabato 18 Aprile 2020.

Ascolti Tv 18 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Roberto Bolle – Danza con Me Best Of ha conquistato 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share mentre su Canale 5 Ciao Darwin – Terre desolate ha raccolto davanti al video 5.132.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da 1.364.000 spettatori (5%) mentre Italia 1, cin Ozzy – Cucciolo Coraggioso, ha intrattenuto 1.468.000 spettatori (5%). Su Rai3 I Topi 2, con partenza alle 22.05, ha divertito 1.799.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Rete4 con Speciale Stasera Italia Weekend totalizza un a.m. di 1.024.000 spettatori con il 3.6% di share.

La7, invece, con Cara, insopportabile Tess ha registrato 813.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Agente 007 – La Spia che mi Amava ha raccolto 561.000 spettatori con il 2.1% mentre sul Nove L’Amore Bugiardo ha raccolto 359.000 spettatori e il 3% di share.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 I Soliti Ignoti ottiene il 18.2% con 5.440.000 spettatori mentre Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.312.000 spettatori con uno share pari al 17.8%.

Su Rai3 Aspettando le Parole piace a 1.719.000 spettatori (5.7%) mentre su Italia 1 CSI sigla il 4.4% con 1.301.000 spettatori. Rete 4 con Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.401.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 1.469.000 (4.9%) nella seconda. La7, invece, con Otto e Mezzo ha interessato 2.068.000 spettatori (6.9%).

Su Tv8 4 Ristoranti segna 622.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove, invece, I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 269.000 spettatori e lo 0.9%

Ascolti TV sabato 18 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.105.000 spettatori (16%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.591.000 spettatori (19.3%). Canale 5 con Avanti il primo! ottiene 2.727.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un altro! ne segna 4.275.000 con il 18.6% di share.

Su Rai2 NCIS New Orleans ha appassionato 863.000 spettatori (4%) e NCIS Los Angeles 1.305.000 (4.8%). Su Italia1, invece, Ieneyeh ha totalizzato 654.000 spettatori (3.1%) e CSI 721.000 (2.8%).

Rai3 con Blob segna 1.323.000 spettatori con il 4.8%, mentre su Rete4 Hamburg Distretto 21 segna il 2% con 513.000 spettatori. Su La7 Drop Dead Diva ha appassionato 165.000 spettatori (share dello 0.7%).

Aggiornamento ore 10.16

Ascolti TV sabato 18 aprile 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 9.8% con 202.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia 1.250.000 spettatori con il 21.2% nella prima parte, 1.944.000 (23.2%) nella seconda e 1.611.000 (18.4%) nella terza. Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.323.000 spettatori con il 14% di share, Linea Verde Tour è stato seguito da 1.439.000 spettatori(11.6%) e Linea Verde Life da 2.535.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.192.000 spettatori (16.9%). Forum arriva a 1.591.000 telespettatori con il 12%. Rai 2 con Streghe ha raccolto 164.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 221.000 (2.6%) nel secondo; Un Ciclone in Convento fa compagnia a 338.000 spettatori (3.2%) con il primo episodio e a 691.000 (4.4%) con il secondo.

Su Italia 1 The O.C. ottiene un ascolto di 231.000 spettatori pari al 2.6% di share nel primo episodio, uno di 247.000 (2.6%) nel secondo e uno di 352.000 (2.9%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.022.000 spettatori con il 4.7%. Rai 3, invece, con Oggi in Prima totalizza una media di 474.000 spettatori (7%) e Mi Manda RaiTre in più è visto da 579.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 230.000 spettatori con il 2.2% di share nella prima puntata e 353.000 (2.1%) nella seconda. La7 con Omnibus realizza un ascolto medio pari a99.000 spettatori con il 2.4% nelle News e uno di 336.000 spettatori (4.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 411.000 spettatori pari al 4.6% e Like – Tutto ciò che piace 238.000 (1.2%).

Ascolti TV sabato 18 aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Frontiere ha raccolto 1.802.000 spettatori con il 9%, Passaggio a Nord Ovest segna l’8.4% con 1.413.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 1.1.20.000 spettatori con il 7.3% nella prima parte e 1.008.000 (6.7%) nella seconda. Italia Sì, invece, ha raggiunto 1.880.000 spettatori (12.6%) nella prima parte e 2.289.000 (13.6%) nella seconda.

Su Canale5 Beautiful piace a 3.098.000 telespettatori con il 13.9% di share, Come un Delfino ha convinto 2.096.000 spettatori con il 10.6% di share, Il Segreto 1.964.000 (11.9%) e Verissimo – Le Storie 1.823.000 spettatori con l’11.7% di share.

Rai2 con La Nostra Amica Robbie ha raccolto 762.000 spettatori con il 4.8% e Il Nostro amico Kalle 828.000 spettatori (5.6%). Su Italia1, invece, Supergirl ha raccolto 397.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, 391.000 (2.6%) nel secondo e 379.000 (2.4%) nel terzo.

Su Rai3 Report ha fatto compagnia a 1.231.000 spettatori (7.9%) e Rai Tre per Enzo Biagi a 650.000 spettatori (4.4%). Lo Sportello di Forum su Rete4 è stato seguito da 992.000 spettatori con il 5% mentre Pistole Roventi da 549.000 (3.5%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha ottenuto 307.000 spettatori con l’1.9%.

Aggiornamento ore 12.13

Ascolti TV sabato 18 aprile 2020: Seconda Serata

Su Rai1 Techetechetè è stato seguito da 777.000 spettatori con il 7.9% di share, mentre su Canale 5 Tg5 ha totalizzato una media di 1.405.000 spettatori pari ad uno share del 13.2%.

Rai2 con TG2 Dossier segna 970.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai 3, invece, il Tg3 segna il 3.8% con 839.000 spettatori. Su Italia1 E’ Arrivato il Broncio viene visto da una media di 604.000 ascoltatori con il 3% di share, mentre su Rete 4 Palmetto – Un Torbido Inganno è stato scelto da 389.000 spettatori con il 2.9% di share.

Aggiornamento ore 13.59