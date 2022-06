Ascolti Tv, ‘Una voce per Padre Pio’ vince la serata

(Adnkronos) – ‘Una voce per Padre Pio’, in onda su Rai1, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri con 2.024.000 telespettatori e il 16,8% di share. Su Canale5 la replica della finale del 2019 di ‘Tú Sí Que Vales’ ha ottenuto invece 1.697.000 telespettatori con il 17,2% (share più alto per la maggiore durata del programma). Terzo posto per RFai3 che con ‘Sapiens – Un solo pianeta’ ha totalizzato 932.000 telespettatori e il 7,2% di share.

Appena fuori dal podio Rai2 con ‘Nessuna bugia può rimanere nascosta’, visto da 811.000 telespettatori pari al 6,1%, mentre Retequattro con ‘Lo chiamavano Bulldozer’ ne ha raccolti 610.000 con il 4,9% e La7 con ‘Un colpo perfetto’, 602.000 con il 4,6%. Italia1 con ‘Transformers – La vendetta del caduto’ ha registrato 577.000 telespettatori e il 4,9% di share. Su Tv8 ‘Flight’ è stato visto da 319.000 telespettatori pari al 2,6% e Nove chiude la classifica del prime time con ‘Maurizio Minghella – Il predatore’ che ha ottenuto 185.000 telespettatori e l’1,4% di share.