Asia Argento: nuovo look e spazio ai muscoli

Non che il mondo si stesse domandando ‘che fine ha fatto?’, ma dopo una stagione turbolenta che prima l’ha vista tipo meteora accanto ad un innamorato Fabrizio Corona (ma si parlò di una trovata per conquistare le copertine), e poi nelle ‘arcigni’ vesti di spietata ‘cassiera’ nei confronti di Morgan (lui affermò che dietro lo sfratto c’era lei), ora Asia Argento ricomincia… da Asia.

L’attrice ha infatti Instagram per rilanciare il suo nuovo look e, a suo dire (glielo auguriamo), un nuovo periodo di serenità.

Canotta da builder con bicipite ben pompato, capello tagliato ‘alla maschietta’ biondo, Asia sorride felice dispensando un’immagine vincente.

Ed infatti, manco a dirlo, a miglaia tra i suoi follower approvano, e sotto il suo deciso “Sono tornata più forte di prima”, in mille lingue si ripete il “bentornata” dei suoi pazienti fans…

Max