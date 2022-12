Assemblea capitolina: ok alla delibera sulla trasformazione in Fondazione dell’associazione Teatro di Roma

Assemblea capitolina: ok alla delibera sulla trasformazione in Fondazione dell’associazione Teatro di...

Approvata oggi dall’Assemblea Capitolina la delibera della Giunta che propone il cambiamento di forma giuridica dell’Associazione Teatro di Roma e la sua trasformazione in Fondazione e che contiene la bozza di statuto della futura Fondazione.

La trasformazione in Fondazione di partecipazione risponde alla necessità di avere un modello gestionale più efficiente e adatto alla natura dell’attività del Teatro di Roma, nell’ottica del raggiungimento delle migliori condizioni per la realizzazione delle attività di notevole prestigio cui è chiamato.

Con il passaggio in Assemblea Capitolina è completato l’iter amministrativo in seno a Roma Capitale; la bozza di statuto della nuova Fondazione deve ora essere approvata dalla Regione Lazio e a seguire l’assemblea dei soci dell’Associazione Teatro di Roma sarà chiamata a dare il suo via libera alla trasformazione in Fondazione e al nuovo Statuto.

“Il via libera di oggi da parte dell’Assemblea Capitolina, che voglio ringraziare per il lavoro che ha fatto, è un ulteriore e importante passo del percorso che porterà il Teatro di Roma ad avere la struttura giuridica più adatta per lavorare al meglio – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor – La forma giuridica della Fondazione è infatti la più usata dagli enti attivi in ambito culturale, pubblici o privati che siano, e permetterà all’ente teatrale romano di crescere ancora e di rafforzare il suo ruolo culturale di primo piano.”

