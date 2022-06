Seguendo i dettami di un’educazione rigida e borghese, pur non trascurando mai gli studi musicali (e la passione per l’opera ed il melodramma), giovanissimo, si è laureato in legge, anche se poi non ha mai esercitato. Possessore del leggendario ‘orecchio assoluto’ (che consiste nella rarissima capacità di identificare l’altezza assoluta – o la frequenza – delle note musicali senza l’ausilio di un suono di riferimento), ha sempre saputo che il suo futuro era nel mondo dello spettacolo. Oltre al mestiere di ‘conduttore’, che ha felicemente incarnato per decenni sia nella tivù di Stato che nelle reti commerciali (ma anche alla radio ed in qualche pellicola), si è concesso anche felici esperienze ‘collaterali’, come autore di canzoni (indimenticabile ‘Donna Rosa’, lanciata da Nino Ferrer), e rivestendo il prestigioso ruolo di presidente e direttore artistico del Teatro Stabile di Catania.

Corteggiato da sempre ‘politicamente’, soprattutto dal centrosinistra, pur non avendo mai nascosto la sua convinta vocazione ‘centrista e democristiana’, non ha mai ceduto alle ‘cortesi lusinghe’, continuando a preferire la carriera artistica, nel corso della quale ha lanciato centinaia di artisti fra cantanti, attori, comici, vallette e personaggi pubblici.

Auguri Pippo! L’amato conduttore catanese oggi compie 86 anni, la maggior parte dei quali ‘passati con noi’

Pensate, tutte queste cose, un’intera vita al sevizio della televisione e dello spettacolo, possono essere riassunte in due sole parole, ormai divenute leggenda: Pippo Baudo!

Ed oggi l’occasione è data dal suo compleanno: il 7 giugno di 86 anni fa infatti, a Militello (in provincia di Catania), nasceva il ‘nostro amato pennellone’.

Auguri Pippo! Dal debutto in Rai del ’59, ai 13 Festival di Sanremo, passando per ‘Fantastico’ e ‘Domenica In’

Il suo debutto televisivo ci riporta addirittura al 1959 quando, dopo aver vinto un concorso alla Rai, partecipa al varietà ‘La conchiglia d’Oro’, condotto da Enzo Tortora. Già dall’anno dopo inizia però ad essere lui il timojiere dei principali programmi televisivi per famiglie.

Se per il Paese il 1968 è un anno che segna il giro di boa nell’ambito del nostro costume, per Baudo significa il primo Festival di Sanremo, un appuntamento che rinnoverà ben 13 volte, fino al 1997. E nel mezzo decine di fortunatissime trasmissioni di intrattenimento segnate da impennate di ascolti da record. Ricordiamo fra le tante ‘Un colpo di fortuna’, ‘Chi?’, ‘Secondo voi’, ‘Luna Park’, ‘Domenica in’, o ‘Fantastico’, tanto per ricordare le più famose.

Insomma, un omaggio ‘doveroso’ il nostro, ad un personaggio destinato a restare per sempre nell’immaginario dei cultori dell’intrattenimento televisivo. Auguri Pippo!

Max