Aurora Trono Over, chi è la dama di Uomini e Donne: età e prime informazioni

Non solo Gemma, Nicola Sirius e Giovanna Abate: Uomini e Donne è anche altri protagonisti, magari non così noti, ma pronti a mettersi in gioco per trovare l’amore. L’emergenza coronavirus ha tolto spazio a dame e cavalieri, che al rientro in studio hanno dovuto assecondare le storie più ‘in voga’. Ora però c’è spazio anche per loro.

Il riferimento in questo caso è a Aurora, una delle nuove dame della stagione 2019/20 del Trono over di Uomini e Donne. Ha iniziato a farsi conoscere già a febbraio, poi l’emergenza ha messo fine a tutto fino al rientro in studio di poche settimane fa. Ma chi è Aurora? Al momento si sa poco di lei, ma abbiamo provato a ricostruire le informazioni a riguardo.

Aurora, la conoscenza con Giovanni va avanti

Nelle prossime puntate del Trono over di Uomini e Donne vedremo Aurora impegnata nella conoscenza con Giovanni, che in trasmissione ha fatto capire l’interesse per la dama: “Ero abbastanza preso dal fatto che il giorno dopo avrei rivisto lei”. Anche Marco sembra interessato alla donna.

E infatti ha replicato un po’ piccato: “Non ho capito, riepilogo. Vi siete già visti precedentemente?”. Non ci sono molte informazioni personali su Aurora: pare abbia da poco compiuto 50 anni e che venga dalla Toscana. Il suo fascino ha irretito diversi cavalieri che si sono fatti avanti per conoscerla. Sicuramente nel corso delle prossime settimane avrà più spazio per mettersi in mostra.