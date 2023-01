Australian Open 2023, Sabalenka vincitrice senza bandiera

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka trionfa all’Australian Open 2023. Accanto al nome della tennista della Bielorussia, in sovrimpressione in tv così come nell’albo d’oro, non compare la bandiera del paese di appartenenza. Il nome della Sabalenka è abbinato ad una bandiera neutra. Il tema è di attualità in relazione al pressing del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul Comitato olimpico internazionale. Il Cio potrebbe consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare ‘a titolo individuale’ alle Olimpiadi di Parigi 2024. La soluzione è stata aspramente criticata da Zelensky.