Autista Atac aggredito: dove e quando

Un autista di autobus Atac è stato aggredito da un passeggero che aveva chiesto di scendere fuori dalla fermata, ma aveva ricevuto un rifiuto. L’aggressore ha colpito l’autista con un pugno, facendolo sbattere contro la porta del posto guida. Il conducente è stato liberato dai vigili del fuoco e portato in ospedale con una lussazione alla spalla destra. I carabinieri sono intervenuti e stanno indagando sull’aggressore, che è fuggito. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificarlo. L’incidente è avvenuto ieri sera in via Tuscolana, a Roma.