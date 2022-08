Autunno, palinsesti Rai1-Canale5, la ‘lotta’ settimanale

Sono stati presentati i palinsesti e Rai 1 e Canale 5 sono pronte alla sfida a suon di share, nella nuova stagione tv che si aprirà a settembre. Chi vincerà? Ecco, salvo cambiamenti, tutte le sfide sera per sera dell’autunno 2022 fino al weekend.

Lunedì: fiction contro GF Vip

La serata del lunedì vedrà le fiction contro al reality. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ripartirà il 19 settembre, quando su Rai 1 ci sarà l’ultima puntata de Il Nostro Generale, serie con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

A sfidare i “vipponi”, ancora poi la Nazionale di calcio impegnata in Nations League (Ungheria-Italia il 26 settembre), Lino Guanciale in Sopravvissuti (sei puntate dal 3 ottobre) e la serie in tre capitoli Esterno Notte su Aldo Moro al via il 14 novembre (seconda e terza puntata martedì 15 e giovedì 17 novembre).

A dicembre, invece, al GF Vip, Rai 1 opporrà la serata Sanremo Giovani il 12 e l’evento Go Gianni Go con Gianni Morandi il 19.

Martedì: tra film, serie e calcio

Al martedì Rai 1 lancia il 20 settembre il documentario Sophia! su Sophia Loren. Poi due serie straniere: Morgane – Detective Geniale 2 dal 4 ottobre e Sophie Cross dal 1° novembre. Il 15 novembre, sempre su Rai 1, è in programma la seconda puntata di Esterno Notte.

Canale 5 risponderà alternando i film alle partite di Champions League.

Mercoledì: Pio e Amedeo vs Montalbano

Sarà il mercoledì, a partire dal 28 settembre, la novità della stagione di Canale 5: Emigratis con Pio e Amedeo.

Rai 1 proporrà le repliche, in versione restaurata, de Il Commissario Montalbano, in onda dal 14 settembre, ma il 2 novembre è prevista la serata benefica con Speciale L’Eredità – Una Sera Insieme, il 9 la terza e ultima puntata di Sophie Cross e il 16 la Nazionale in amichevole.

Giovedì: fiction vs GF Vip

Canale 5 ha scelto il giovedì come la serata del secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, che si ritroverà così altre fiction contro. Alfonso Signorini raddoppierà dal 22 settembre, mentre tornerà su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 con gli episodi inediti.

Ecco la volta di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso con Massimiliano Gallo (quattro puntate dal 20 ottobre), il finale di Esterno Notte (17 novembre) e Il Giro del Mondo in 80 Giorni (quattro puntate dall’8 dicembre).