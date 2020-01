Avanti un altro, 26 Gennaio: Barbara Vitaloni campionessa. Come è andata nel gioco finale

Domenica sera vibrante nel preserale di Canale 5 Avanti un altro con la solita verve e la consueta ondata di protagonisti del salottino e un duo, come quello dei conduttori, sempre briosi all’ennesima potenza.

Chi è stato il campione del 26 Gennaio? C’è stata la vittoria nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

Il game di Canale 5 come di consueto si è acceso nella fase del game finale. Dunque ,come è andata nella serata del 26 Gennaio da Bonolis?

Avanti un altro, 26 Gennaio: Barbara Vitaloni campionessa. Come è andata

Nella puntata di domenica 26 gennaio 2020 a giocarsi il tutto per tutto nell’ormai più che rinomato gioco finale è stata Barbara Vitaloni, una 47enne di Reggiolo. Che cosa è successo?

La signora Barbara è andata al gioco finale per 250 mila euro. Dopo la pirotecnica fase iniziale, infatti, la concorrente ha giocato per accaparrarsi il ricco bottino: tuttavia non ci è riuscita entro i primi 150 secondi, e ha bloccato il tempo e il montepremi a 30 mila euro.

Alla fine però non ha vinto nulla, fermandosi alla sestultima domanda, tornando a casa a bocca asciutta, dunque.

Aggiornamento ore 00,12

Nella puntata di sabato 25 gennaio 2020 invece, a giocarsi il bottino è stata sempre una donna, ma in questo caso si trattava della signora Rosanna Longobardi. Si è trattato di una simpatica artigiana proveniente da Salerno: ha giocato per 210 mila euro e dopo i 150 secondi, ha bloccato tempo e soldi in palio a 28 mila euro ma non ha saputo andare oltre la domanda numero 10.

aggiornamento ore 6.04

Ad aprire il fine settimana nel game di Bonolis, nella puntata di venerdì 24 gennaio c’era stata la performance di Nicola Iadanza, 24enne che si giocava un ammontare di 175 mila euro: ma dopo i canonici 150 secondi bloccando il tempo, ha potuto puntare solo 29 mila euro perdendo poi la chance di vincerli.

Nella serata ancora prima, quella di giovedì 23 gennaio 2020 a giocare era toccato a Dario Vitale un 21enne di Ceglie Messapica nel brindisino: e anche in questo caso si partiva da una cifra piuttosto alta, pari a 175 mila euro, e anche in questo caso il concorrente aveva fermato il tempo ai 150 secondi.

Purtroppo per lui, sbagliando più volte la domanda 13 e giocando per la cifra finale di 29 mila euro, il giovane ha finito per sbagliare l’ultima domanda, sfuggendo la vittoria proprio sul finale, producendo la delusione anche dello stesso Bonolis.

aggiornamento ore 11.11