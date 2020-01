Avanti un altro, gioco finale Giovedì 23 Gennaio: Dario Vitale punta 175 mila euro e sfiora la vittoria. Come è andata

Cosa è successo ieri nel preserale di Canale 5 Avanti un altro? Altro giro altra corsa e, per appunto ‘avanti un altro’. Chi è stato il leader di ieri, 23 Gennaio, nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

Il vibrante game di Canale 5 come sempre si è infiammato nel game finale. Dunque ,come è andata? Cosa è successo nel gioco finale del 23 Gennaio da Bonolis?

Avanti un altro, gioco finale Giovedì 23 Gennaio: Dario Vitale sfiora la vittoria. Come è andata

Nella puntata di giovedì 23 gennaio 2020 a disputarsi il malloppio nel gioco finale è stato il giovane e brillante Dario Vitale: si è trattato di un ragazzo che fin dalle prime battute ha mostrato abilità, lucidità e anche riscontrato simpatia tra il pubblico in studio e in casa.

Dario Vitale, 21enne di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, è un giovane dall’aspetto tranquillo con la faccia da bravo ragazzo e voglioso di imporsi nella vita. Nella quotidianità studia: infatti è uno studente di medicina, e ha provato a utilizzare la sua mente fresca di nozioni per fare il meglio nel gioco di Bonolis. Come è andata?

Il giovane Dario Vitale ha provato a portarsi a casa 175 mila euro. Nonostante le rapide risposte non è riuscito a concludere il cammino entro i primi 150 secondi, sbagliando per tre volte di fila la tredicesima. Il suo colpo di emozione e amnesia ha trovato in Bonolis una panacea, che anche con l’aiuto del pubblico presente ha corroborato con incitamenti la sua performance.

Di conseguenza Dario si è ripreso e poi ha continuato il gioco: ciò nonostante ha dovuto ugualmente, come tanti suoi colleghi, bloccare il tempo. Come da regola il montepremi è sceso, pari a 29 mila euro. Nonostante una buona memoria, Dario, impegnandosi al massimo, ha purtroppo per lui sbagliato l’ultima domanda e, per un soffio, non si porta a casa il malloppo. Palese il rammarico di Paolo Bonolis nel momento del flop: e, ovviamente, quello del giovane concorrente.

In precedenza, nella puntata di mercoledì 22 Gennaio a giocare era stato Samuel Montegrande, uno scrittore di romanzi di 26 anni, che fa anche il mago per le feste dei bambini.

Si batteva per 175 mila euro ma una volta fermato il tempo ha giocato per 28 mila euro fermandosi alla quattordicesima domanda. Dunque, nemmeno lui, come il giovane studente di medicina, ha portato a casa il montepremi.

