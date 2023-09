Avatar Creator, cosa sono e a cosa servono: ne parliamo con il Dr. Antonio Venece di Geeks Academy

Il mondo digitale sta vivendo una vera e propria rivoluzione, e al centro di questa trasformazione ci sono gli “Avatar Creator“. In un’intervista esclusiva con il Dr. Antonio Venece, CEO e fondatore di Geeks Academy (geeksacademy.it), l’Accademia di Alta Formazione Digitale, esploreremo il ruolo cruciale degli avatar nel contesto lavorativo e come questa professione emergente sta plasmando il futuro della digital economy.

Cos’è un avatar e perché è così importante nell’ambito della Digital Economy?*

Dott.Venece: un avatar è una rappresentazione grafica di una persona o di un personaggio in un ambiente virtuale. Può essere utilizzato in giochi, social network, classi virtuali e altre piattaforme digitali. Gli avatar sono cruciali nella Digital Economy poiché ci permettono di esprimere la nostra identità, comunicare emozioni e preferenze nell’ambiente digitale. Questo è particolarmente rilevante con l’avvento del metaverso, un mondo virtuale dove gli utenti interagiscono tramite avatar digitali.

Quali sono le competenze necessarie per diventare un Avatar Creator di successo?

Dott.Venece: per diventare un Avatar Creator di successo, è fondamentale avere competenze sia tecnologiche che artistiche. Le competenze tecnologiche comprendono la conoscenza delle tecnologie 3D e degli strumenti di modellazione. D’altra parte, le competenze artistiche coinvolgono la progettazione di aspetti visivi accattivanti, poiché l’avatar rappresenterà chi lo utilizza nel mondo digitale. È essenziale comprendere e rispondere alle esigenze del cliente.

Quali sono le opportunità di carriera e di guadagno per gli Avatar Creator, specialmente nel metaverso?*

Dott.Venece: gli Avatar Creator hanno due principali opportunità di carriera. Possono lavorare come freelance, soddisfacendo le richieste di clienti o aziende per la creazione di avatar. Oppure, possono diventare dipendenti di grandi aziende, come quelle che sviluppano videogiochi. In quest’ultimo caso, gli specialisti si concentrano su parti specifiche degli avatar, come il viso, il naso o gli occhi. Queste opportunità stanno crescendo rapidamente grazie all’espansione del metaverso e delle applicazioni virtuali.

Qual è l’evoluzione professionale prevista per gli Avatar Creator, specialmente in Europa?

Dott.Venece: l’Europa sta seguendo il trend globale nella crescita della domanda di Avatar Creator, con un leggero ritardo rispetto al Giappone, che è all’avanguardia grazie alla sua lunga tradizione di anime, manga e videogiochi. La creazione di avatar è destinata a diventare sempre più importante in Europa grazie allo sviluppo del metaverso e all’espansione delle applicazioni virtuali. La recente dichiarazione del presidente degli Affari Globali di Meta conferma l’importanza crescente del metaverso.

Il futuro del lavoro digitale è intriso di avatar, e gli Avatar Creator stanno emergendo come professionisti chiave in questo scenario. Con competenze tecnologiche e artistiche ben sviluppate, questi creatori di avatar hanno ampie opportunità di carriera sia come freelance che come dipendenti di grandi aziende digitali. L’Europa sta seguendo questa tendenza globale, e il metaverso diventerà sempre più rilevante nel nostro mondo digitale. Gli avatar diventeranno il nostro biglietto d’ingresso per il futuro delle interazioni digitali e della comunicazione. Il 23 Settembre La Geeks Academy approfondirà questo argomento con un Avatar Creator professionista appena tornato dal Giappone con le ultime novità del settore. L’evento è a Milano, ma si può seguire anche in streaming.