Ballando con le Stelle, aumenta il gradimento negli ascolti Rai

(Adnkronos) – In crescita il gradimento per ‘Ballando con le stelle’: gli aspiranti ballerini che ogni settimana si mettono alla prova tra emozione, rumba e “paso doble”, hanno raccolto nella puntata di ieri, sabato 22 ottobre, una platea di 3 milioni 723 mila telespettatori pari al 25.6% di share mentre l’anteprima “Ballando…tutti in pista” ha realizzato il 21.9% pari a 4 milioni 57 mila. E’ quanto si legge in una nota della Rai.

Rai 2 ha invece proposto, sempre in prima serata, due episodi della dodicesima serie “Blue Bloods”: “L’ombra del padre” visto da 749 mila spettatori (4%) e “Il rifugio segreto” visto da 737 mila (4.2%). Su Rai 3 “Le parole” con Massimo Gramellini è stato seguito da 1 milione 439 mila spettatori con il 7.7% di share. A seguire, “Sapiens – Un solo pianeta”, il programma di divulgazione scientifica di e con Mario Tozzi ha interessato 742 mila telespettatori (4.6%). Nel preserale di Rai 1 “Reazione a catena” ha confermato il suo trend positivo, raggiungendo 3 milioni 834 mila e il 25.8% di share. Nel daytime della rete ammiraglia “Uno Mattina in famiglia” ha realizzato il 22.9% con 1 milione 244 mila spettatori e il programma con Timperi, Satta e Muccitelli è andato in onda in forma ridotta per dare spazio allo Speciale del Tg1 dedicato alla cerimonia del giuramento del nuovo Governo. La diretta dal Palazzo del Quirinale è stata seguita da 1 milione 730 mila telespettatori pari a uno share del 30.7%.

A seguire: “Il provinciale” con 1 milione 282 mila (19.5%), “Linea Verde Explora” con 1 milione 648 mila spettatori (19.3%) e “Linea Verde Life” che ha sfiorato i 3 milioni di spettatori (2 milioni 296 mila). Trova spazio nel sabato di Rai 1 anche “Il Paradiso delle signore” che ha raggiunto l’11.7% con 1 milione 508 mila. In crescita il gradimento per “Italia Sì”, il programma di attualità e spettacolo con Marco Liorni, che ha segnato nella prima parte il 14.7% di share e 1 milione 359 mila spettatori, diventati nella seconda 1 milione 707 mila (16.3%). Su Rai 3, bene “Re-Tv Talk” con il 9.9% e 993 mila spettatori e “Frontiere” 569 mila spettatori (6.3%). Le reti Rai hanno realizzato in prima serata 7 milioni 206 mila (39.1%) in seconda 3 milioni 969 mila (38.1%) e nelle 24 ore 3 milioni 200 mila (37.5%).