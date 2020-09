Ballando con le stelle, Samuel Peron ancora positivo al Covid: si era negativizzato

Niente Ballando con le Stelle per Samuel Peron, almeno per ora. Il ballerino, veterano della trasmissione, è risultato infatti ancora positivo al Covid. Il tutto dopo che le stesso Peron sembrava essersi ‘negativizzato’. Il triste annuncio era stato dato prima da Milly Carlucci, poi confermato dal diretto interessato tramite un messaggio su Instagram.

Inizia col piede sbagliato la nuova edizione di Ballando: la trasmissione è infatti iniziata con una settimana di ritardo proprio a causa della positività al Covid di Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina.

Il ballerino professionista che per anni ha accompagnato i concorrenti nel loro percorso di apprendimento dell’arte della danza, rischia ora la partecipazione al programma. Il tutto è stato attestato da un messaggio di Peron su Instagram. “Lo dico postando una foto con il sorriso giusto per sdrammatizzare, anche se in effetti sono molto rammaricato della situazione in cui mi trovo per via del covid_19”.

Continua: “Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi volesse sapere del mio rientro a #ballandoconlestelle ad oggi non vi so rispondere. Attendo giorni negativi per renderli emotivamente positivi”, ha concluso.