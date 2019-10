Bar Refaeli: chi è, età, altezza, figli, marito e vita privata della top model israeliana

Bar Refaeli è la splendida top model israeliana che oggi pomeriggio prenderà parte al programma di Canale 5 Verissimo. Sabato 5 ottobre 2019, infatti, Silvia Toffanin ospiterà la modella Bar Refaeli che per la prima volta in tv parlerà della sua maternità rivelando in esclusiva al programma Mediaset il sesso del nuovo figlio.

Bar Refaeli e marito: nuovo figlio in arrivo

In un’anticipazione rilasciata alla stampa da Verissimo è trapelato che il terzo figlio di Bar Refaeli sarà un maschio: “Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. È il migliore compagno che si possa avere, il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui è dubbioso… vedremo in futuro”. Insomma, sembra che la modella Bar Refaeli non voglia fermarsi a questo nuovo bambino in arrivo.

Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin la modella parlerà anche della sua ex relazione con l’attore Leonardo DiCaprio affermando che: “È stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore ma non ho visto ‘C’era una volta a Hollywood’ e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione”.

Bar Refaeli: chi è, anni, altezza, peso e profilo Instagram

Bar Refaeli è una modella famosa in tutto il mondo, ha iniziato ha sfilare fin da giovanissima e a soli 14 anni ha firmato il suo primo contratto con Irene Marie Models. Bar è nata il 4 giugno 1985 ad Hod HaSharon, è alta 1,75 m e pesa circa 57 kg.

Nel 2008 ha presentato in veste di conduttrice tv il programma “Tommy Hilfiger Presents Ironic Iconic America” su Bravo e l’anno successivo su MTV è entrata nel cast di “House of Style”. Ha vinto il titolo di “World Style Award” nel 2009 e lo stesso anno partecipa a “Fashionable Istanbul”.

Prende parte al “Chiambretti Sunday Show” nel 2012, programma in onda sulle tv italiane e l’anno successivo diventa il volto della campagna pubblicitaria di GoDaddy. In tutto questo partecipa a decine di sfilate in tutto il mondo e veste Desigual nel 2013 per la Barcelona Fashion Week. Lo stesso anno è ospite del Festival di Sanremo 2013, conduce la versione israeliana di X Factor e presenta l’Eurovision Song Contest 2019.

Relativamente alla vita privata Bar Refaeli è stata sposata con Arik Weinstein dal 2003 al 2005, successivamente ha avuto una relazione di 6 anni con DiCaprio e dal 2015 è sposata con l’attuale marito Ddi Ezra da cui sono nate le figlie Liv e Elle. Ora la coppia è in attesa del primo figlio maschio. Per i fan più accaniti alla ricerca di nuove foto di Bar Refaeli il profilo Instagram ufficiale della supermodella è @barrefaeli che conta circa 3 milioni di follower.