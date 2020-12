Barcellona, Piqué si candida alle presidenziali. Ma è uno scherzo

Il suo futuro sarà probabilmente quello, alla presidenza del Barcellona. Perché Gerard Piqué non ha mai nascosto il desiderio di ricoprire la massima carica istituzionale del club. Ma quel giorno non è oggi, nonostante in Spagna in queste ore stia circolando la notizia della candidatura del difensore alle presidenziali del club.

Ipotesi concreta, non campata in aria. Ma pur sempre una ‘fake news’ lanciata dal Mundo Deportivo, uno dei maggiori quotidiani spagnoli. Niente errori o granchi presi dal giornale, solo uno scherzo. Oggi in Spagna ricorre infatti il ‘dias de los inocentes’, un po’ come il nostro primo aprile. Il giorno in cui ogni scherzo vale.

Piqué, 34 anni, è una delle bandiere del Barcellona. Nell’ultima stagione ha trovato poco spazio a causa di un infortunio, il suo futuro sarà con ogni probabilità all’interno del club in un ruolo dirigenziale. Non è da escludere la possibilità che possa diventarne presidente. La notizia lanciata dal Mundo oggi sembra però di difficile attuazione al momento.

Piqué presidente del Barcellona è un’ipotesi a più ampio respiro. Le qualità imprenditoriali e manageriali non gli mancano, è infatti presidente del fondo d’investimento Kosmos. Calciatore, tifoso del Barcellona e manager. Il futuro del difensore sembra segnato, ma c’è tempo anche per quello.