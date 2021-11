Basket, giocatore Legano Sebastiano Bianchi è vivo

Sebastiano Bianchi è vivo, è tornato a casa e sta bene. Il 29enne giocatore di basket, ala dei Legnano Knights, era scomparso domenica. Ieri l’appello a ‘Chi l’ha visto’ dei suoi compagni di squadra: “Siamo la tua seconda famiglia, il tuo posto nello spogliatoio è lì e noi vogliamo solo che torni”. Poco fa il messaggio su Facebook del fratello del cestista, Mattia Bianchi: “Seba è vivo”. “Ovviamente la gioia è immensa e offusca qualsiasi altro sentimento e preoccupazione per il futuro – si legge ancora nel post – Adesso inizia una strada tutta in salita ma ma sappiamo che SEBA E’ VIVO e che ha e avrà tantissime persone attorno a lui che lo amano e tifano perché, in qualche modo, possa andare avanti”. “Io invece non posso che ringraziarvi tutti di cuore per il vostro sincero affetto e, nonostante l’entusiasmo e il legittimo desiderio di sapere cosa sia accaduto, chiedervi di rispettare l’intimità della mia famiglia in un momento, comunque, assai complicato “, scrive ancora Mattia.