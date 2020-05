Beatrice Buschi, chi è l’attrice che interpreta Sana in Skam Italia: età e origini

Skam Italia 4 è finalmente realtà: l’attesissima serie è sbarcata su Netflix venerdì 15 maggio e per 10 puntate accompagnerà i telespettatori alla scoperta delle vicende del gruppo di ragazzi che nelle scorse tre stagioni ha saputo incollare allo schermo milioni di fan. La quarta stagione vedrà come protagonista principale Sana, una giovane ragazza musulmana e italiana.

L’attrice che interpreta l’arguta e spigolosa adolescente è Beatrice Bruschi, che nell’ultima stagione di Skam Italia avrà il ruolo di protagonista assoluta. Ma chi è in realtà Beatrice? E’ nata a Torino nel 1996, ha 24 anni e ora vive a Roma. Inizia la sua carriera da attrice in giovane età e la strada intrapresa l’ha portata a recitare in una delle serie più apprezzate dai ragazzi.

Chi è Beatrice

Nonostante in Skam interpreti il personaggio di una ragazza musulmana, Beatrice ha origini italiane ed è cristiana, come ha specificato in un’intervista: “Molte volte le persone credono che i nostri personaggi esistano veramente. Credono che siamo noi. E ‘strano non avere la nostra identità. Io per gli altri non sono Beatrice ma Sana. Quando una foto su Instagram mi chiedono perché non ho in testa jilbab”.

Nei prossimi giorni Sana, o meglio Beatrice, sarà sicuramente una delle attrici più chiacchierate per via dell’assicurato successo di Skam, disponibile su Netflix e Tim Vision: “Interpretare una ragazza musulmana è stato difficile – ha rivelato Beatrice – Bisogna avere rispetto per qualsiasi religione. Sono molto appassionata dell’Islam anche se ancora non sono riusciti a indossare l’jilbab. L’integrazione è fondamentale “.