Beautiful anticipazioni puntata 25 Luglio 2019: scopriamo quel che succede nell’episodio

Ancora un appuntamento con le anticipazioni di Beautiful. Mentre in questi minuti è in onda l’appuntamento odierno, già i fan si chiedono cosa accadrà domani.

Si sa che, come sempre, la puntata andrà in onda su Canale 5 intorno alle 13,40 come di consueto succede dal Lunedì al Venerdì.

Cosa c’è da aspettarsi nella puntata di domani? Ecco le anticipazioni dell’episodio di domani.

Beautiful anticipazioni puntata 25 Luglio 2019: ecco cosa succede

Tutto verte intorno al matrimonio Thorne e Katie. Nella puntata di Beautiful di mercoledì 24 luglio 2019 gli sviluppi sono sulla falsariga di quanto sta avvenendo nell’episodio odierno.

Il giorno delle nozze di Katie con Thorne, vede tutti emozionati. Ma dietro le nozze ci sono scenari di strategia.

I due sposi sono finalmente pronti a scambiarsi le promesse nuziali. Ma poi, i nuovi risvolti sgorgano uno dietro l’altro.

Nella puntata di Beautiful della puntata in onda giovedì 25 luglio su Canale 5, Justin scopre che Bill vuole corrompere il giudice McMullen, e prova a fargli cambiare idea.

A sera, Brooke va a trovare il magnate e si dice dispiaciuta per non essere riuscita a far cambiare idea a Katie. Chiarisce che si sente male a incontrarlo in segretezza.

Intanto, alla Forrester Creations, Ridge invia un messaggio a McMullen per corromperlo. Quando vede avvicinarsi Brooke, lo stilista nasconde il cellulare.

L’uomo le chiede spiegazioni sulla sua strana assenza e la moglie gli racconta una bugia.

La discussione si sposta sulla esclusiva di Will, e i due coniugi iniziano a litigare pesantemente. La madre di Hope, vedendo il cellulare nascosto, ha tutte le intenzioni di scoprire il perchè.