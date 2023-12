Benzina, scendono ancora i prezzi

I prezzi dei carburanti continuano a diminuire, nonostante l’incremento lieve registrato ieri nelle quotazioni petrolifere: la benzina self service si attesta a una media nazionale di 1,77 euro/litro, mentre il gasolio si colloca al di sotto di 1,75. Si osservano ulteriori ribassi nei listini dei prezzi consigliati dei principali marchi. Staffetta Quotidiana, nell’usuale rilevazione, comunica che questa mattina Eni ha abbassato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio, seguita da Q8 con la stessa variazione. Tamoil, invece, presenta un ribasso di un centesimo al litro su benzina e gasolio.

Le seguenti sono le medie dei prezzi praticati forniti dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborati da Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: la benzina self service si attesta a 1,776 euro/litro (con una diminuzione di 3 millesimi, 1,776 per le compagnie, 1,777 per le pompe bianche), mentre il diesel self service è a 1,748 euro/litro (con una diminuzione di 4, 1,748 per le compagnie, 1,746 per le pompe bianche).

La benzina servita è a 1,918 euro/litro (con una diminuzione di 2, 1,955 per le compagnie, 1,842 per le pompe bianche), mentre il diesel servito è a 1,888 euro/litro (con una diminuzione di 5, 1,927 per le compagnie, 1,810 per le pompe bianche). Il Gpl servito rimane invariato a 0,718 euro/litro (compagnie 0,726, pompe bianche 0,708), il metano servito è a 1,455 euro/kg (con una diminuzione di 1, 1,459 per le compagnie, 1,451 per le pompe bianche), e il Gnl è a 1,417 euro/kg (rimanendo invariato, 1,421 euro/kg per le compagnie, 1,414 euro/kg per le pompe bianche). I prezzi sulle autostrade sono i seguenti: la benzina self service è a 1,865 euro/litro (2,130 servito), il gasolio self service è a 1,842 euro/litro (2,112 servito), il Gpl è a 0,846 euro/litro, il metano è a 1,539 euro/kg, e il Gnl è a 1,447 euro/kg.