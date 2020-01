Bergoglio ‘manesco’ in uno stencil in Vicolo della Campanella

Come l”eccellente artista inglese Bansky ha più volte dimostrato, oggi in fatto di comunicazione anche l’espressione artistica è in grado di veicolare gli aspetti più reconditi della nostra società, denunciandone vizi e virtù attraverso una forma espressiva rapida ed immediata come lo stencil sui muri delle nostra città.

A Roma in particolare, vista anche l’ubicazione del governo, in questo senso la satira sui muri imperversa e, come già capitato una volta a Borgo Pio con la figura di Bergoglio, oltre al profano compare anche ‘il sacro’.

Dunque, in fatto di ‘costume’, quale migliore occasione per questi artisti di strada, se non l’inquietante reazione (per giunta ‘natalizia’!) di Papa Francesco all’insistente strattonamento di una fedele in Piazza San Pietro? Ed eccolo Bergoglio in versione ‘Kill Bill’, raffigurato nello stancil di Harrygreb – street artist britannico – che lo ha subito raffigurato sui muri capitolini del centralissimo Vicolo della Campanella. In pochi minuti ‘l’opera’ ha attratto decine di passanti e curisi, che non hanno lesinato a prodursi in foto e selfie posati.

Inevitabile poi il ‘transfert’ sui social, ma è durato poco… a quanto pare è stato subito cancellato. Fortuna, la testimonianza offerta da quest servizio girato dall’attenta troupe dell’agenzia video GTW.

Max