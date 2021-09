Berlusconi: “Mai rilasciata intervista a ‘La Stampa'”

Silvio Berlusconi smentisce di aver rilasciato l’intervista apparsa oggi su ‘La Stampa’. In una nota si legge: “Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai rilasciato alcuna intervista a ‘La Stampa’ e smentisce le parole a lui attribuite”.

Parlando di Morisi e l’indagine per droga, il Cavaliere secondo il quotidiano torinese avrebbe detto: “Questa vicenda è un danno per Salvini e per la Lega. Quando c’è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Però se andiamo a vedere bene, alla fine il caso politico non esiste. Stiamo sempre a parlare di lesbiche e di omosessuali. In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay”.

Quanto al centrodestra, “forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centrodestra”. “È chiaro -avrebbe aggiunto- che abbiamo problemi, ma proprio per questo voglio tornare in campo al più presto. Anche in questo caso mancano i leader. Siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il Presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo Governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo”.