Biagio Uomini e Donne, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma: età e presentazione

05Non solo Paolo, aumentano i pretendenti di Gemma Galgani, sempre più protagonista di Uomini e Donne. La dama torinese aveva chiuso la passata stagione con la conoscenza di Nicola Vivarelli, conosciuto anche come Sirius. Ora per lei ci sono due uomini: Paolo, come detto, e Biagio, cavaliere che nel frattempo ha chiesto il numero anche ad Aurora.

Proprio questa conoscenza parallela ha indispettito la dama di Torino, che pare aver cambiato atteggiamento dopo la notizia della conoscenza tra Biagio e Aurora. “lei è più giovane di me, poi siamo molto diverse, ha affermato Gemma nei confronti di Biagio, che si è difeso sostenendo che non ci sia nulla di male nel conoscere anche un’altra donna.

Chi è Biagio

Non si sa molto ancora su Biagio, il bel cavaliere vestito elegante e con i capelli barba precisa e capello bianco all’indietro. Ha 53 anni, ha attirato le attenzioni di alcune dame e sembra intenzionato a conoscere Gemma.

Dovrà vedersela in questo caso con Paolo, il cavaliere vicentino che ha prima incuriosito Gemma, poi ha rischiato di perderla per un atteggiamento, definito dalla dama, troppo passivo. Tra i due la conoscenza prosegue ancora. Sarà la stessa cosa anche con Biagio? Non rimane che seguire il programma per scoprirlo.