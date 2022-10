Bibione, dove il sole sorge sul mare

Le vacanze in Italia sono sempre una buona idea. Varia e variopinta, regala paesaggi e sensazioni difficili da trovare altrove. Da est a ovest dello stivale si può vedere il sole nascere dal mare o addormentarsi in esso. L’alba e il tramonto con la sabbia sotto i piedi e il mare davanti agli occhi hanno quel sapore salato che addolcisce l’inverno che verrà.

Se vuoi vedere il sole sorgere sul mare la costa veneta è un’ottima idea. Che tu sia alla ricerca di relax sulla spiaggia o di attività sportive in mezzo alla natura, che tu sia solo con la tua dolce metà o in vacanza con tutta la tribù, hai bisogno di prenotare le tue prossime vacanze a Bibione.

Bibione è perfetta sempre: che tu sia un amante del sole che cuoce la pelle o del tepore rassicurante di settembre qui troverai la pausa che cerchi.

Enogastronomia

Ogni vacanza che si rispetti deve poterti prendere per la gola. La tradizione culinaria di Bibiano è fortemente legata sia al mare che all’entroterra. Potrai soddisfare il tuo palato vagando fra cantine, aziende agricole, mercati, agriturismi e ristoranti.

A pochi chilometri da Bibione si trovano Pramaggiore e Lison, distese di vigneti visitabili con tour guidati. Pramaggiore, grazie a 450 ettari di vigneti coltivati con i metodi dell’agricoltura biologica è una delle più grandi realtà italiane in questo settore. A Lison si produce l’omonimo Lison DOCG che può fregiarsi della Denominazione Controllata e Garantita.

Alloggiando a Bibione puoi raggiungere entrambe le località in auto, con i mezzi pubblici ma anche con itinerari slow in bicicletta.

Il vino inebrierà i vostri sensi e l’asparago bianco delizierà il vostro palato. Da aprile ad ottobre la Cooperativa Agricola Bibione vende i suoi prodotti a kilometro zero presso il suo punto vendita all’ingresso della città.

Il riso arborio, il pesce azzurro di mare, il miele e tanto altro vi aspettano in tavola a Bibione.

Il mare

Il mare di Bibiano è caratterizzato da fondale basso e sabbioso è ideale per i piccoli esploratori. Ed è proprio pensando a loro che la città ha aderito al progetto Smoke Free Beach con il quale la località si impegna a preservare il territorio (soprattutto marino) dai danni del fumo per un futuro più sostenibile.

A proposito di bambini, attrezzature pensate proprio per il benessere e il relax di tutta la famiglia, ma proprio tutta. Grazie al servizio Spiaggia di Pluto da maggio a settembre troverai 250 postazioni disponibili per te che vuoi portare in vacanza anche il tuo cane.

Non solo bambini, anche persone con disabilità troveranno la migliore accoglienza sulle spiagge di Bibione. La località offre infatti una ospitalità accessibile in ogni suo aspetto: dai trasporti ai ristoranti, dalle stanze ai servizi spiaggia.

La natura e lo sport

La pista ciclabile immersa nella pineta ti farà scoprire un’oasi naturalistica intatta. Un percorso lungo 12 km sicuro e adatto anche ai bambini, nella stagione primaverile dà la possibilità di fare avvistamenti faunistici come uccelli, ramarri e testuggini. E se la bici non fa per te puoi raggiungere il parco anche in macchina o a piedi.

Ma non solo biciletta, a Bibiano in spiaggia puoi fare jogging o sfruttare i campi di beach volley e beach tennis. In alternativa puoi provare il nordic walking sulle foci del fiume Tagliamento.

Dove alloggiare

Per quanto riguarda l’alloggio è sempre meglio non improvvisare e affidarsi a chi di alloggi per le vacanze ne sa. Con Alpitur non rischi di avere brutte sorprese e sei sicuro che la tua vacanza filerà liscia come l’olio. Sia che tu preferisca essere risvegliato dalle onde del mare o dal cinguettio degli uccellini, con Alpitur sicuramente troverai la soluzione più adatta alle tue esigenze.