Billionaire, Plein proprietario brand

(Adnkronos) – Philipp Plein ha acquistato le quote del brand Billionaire dagli ex soci Flavio Briatore e Percassi. Ora il designer è diventato proprietario al 100 per cento dell’etichetta. A comunicarlo è stato lo stesso Plein durante la presentazione a Milano della collezione spring summer 2023. “E’ stata una decisione importante. Con Billionaire ho iniziato sei anni fa a lavorare poi ci sono state difficoltà durante il Covid – ha affermato Plein -. Io vado veloce, sono più veloce da solo e ora stiamo cercando di aprire un bel negozio a Milano”. Prima di diventare proprietario unico di Billionaire Plein deteneva il 51%, Briatore il 25% e Percassi il 24%.

Per la collezione maschile svelata al Four Seasons di Milano, Plein ha scelto tutti modelli over 50: “Sono uomini veri – ha spiegato Plein – il nostro cliente vuole vedere un uomo autentico ed è importante essere veri con noi stessi”. La collezione, very colorful, è ispirata ai colori e alle atmosfere della costiera amalfitana. Spazio ad abiti di lino, completi di seta con stampe a mosaico, camicie con stampa di limoni, bermuda e giacche di coccodrillo preziose da 150mila euro.

“Billionaire è un brand sartoriale – ha detto Plein – tutto è fatto in Italia e concentrato sul taglio e sui tessuti. Non abbiamo un budget in Billionaire ed è cosa positiva. Celebriamo l’Italia, Billionaire è un brand diverso da altri. Il nostro motto è ‘Enjoy the life’”.