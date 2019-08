Bloccare una persona su Facebook, ecco come fare

Facebook è universalmente riconosciuto come uno dei social network più diffusi o, forse, il più amato. Nonostante questo, come nella vita reale, anche il mondo social virtuale può nascondere delle insidie. Commisurate proprio alla natura umana. Come c’è chi in effetti da fastidio dal vivo, così può farlo anche su Facebook. E in questo caso, come ci si può comportare?

Semplice: si può bloccare la persona. A differenza della vita ‘fuori’ in effetti, facebook permette di non entrare più a contatto con questa persona, cancellando totalmente i modi per incrociarsi. Come? Per appunto, bloccandola. Ma come si fa?

Ecco come si fa a bloccare una persona su facebook

Quando siamo infastiditi da qualcuno e vogliamo bloccarlo, facebook fornisce chiari e semplici strumenti per riuscirci. Dopo averci lavorato molto su, oggi Facebook ti permette di bloccare un utente: in tal mondo il tuo vecchio amico non potrà vedere cosa pubblichi sul tuo profilo o contattarti.

Tutto molto allettante. Ma come si fa?

Per bloccare una persona su Facebook basta seguire dei semplici, semplicissimi consigli: in primis, andare nelle Impostazioni del tuo account cliccando sul triangolino nero con la punta rivolta verso il basso in alto a destra menu facebook. Una volta su Impostazioni poi, nella nuova finestra, bisogna andare alla voce “Blocco” nella barra laterale sinistra.

Dopo aver cliccato su “Blocco” ecco spuntare le impostazioni per gestire i blocchi degli utenti Facebook. In effetti il social consente di bloccare diverse azioni.

Blocco di utenti: cioè si bloccano tutte le azioni possibili permesse da Facebook ad un utente, che di fatto, per te, sparisce.

Per bloccare qualcuno serve solo cercare il suo nome o la sua email nel campo al centro della finestra e apputo premere “Blocca”. Il gioco è fatto.

C’è poi la variante del blocco dei messaggi: questa limitazione non consentirà ad un altro utente di inviarti messaggi sulla chat di Facebook. In verità l’utente potrà comunque pubblicare sul tuo diario, taggarti o commentare i tuoi post.

In alternativa si possono bloccare altre azioni: tipo la ricezione degli inviti ad usare delle App o a partecipare a degli eventi, giochi e così via.

Quando blocchi un utente su Facebook la persona bloccata non vedrà più nulla di te, e non potrà entrare in contatto con il tuo profilo.Non potrà vedere cosa pubblichi nè commentare i tuoi post, le tue foto o ancora, taggarti nei post e nelle foto, conversare o invitarti a gruppi, eventi eccetera. Insomma, sparirà. Molto più facile nei social che nella vita reale, giusto?