Blocco auto Roma, Raggi: “Il primo obiettivo è tutelare la salute”

Purtroppo i dati le danno ragione: a Roma non si respira ed altre misure, se non quella di limitare la circolazione di veicoli inquinanti, non ce ne sono. Così, stanca di subire attacchi rispetto ad un blocco altrimenti inevitabile, stamane la sindaca Raggi ha deciso di replicare alle polemiche, incontrando i cronisti in Campidoglio a margine di una riunione interna: “Sto vedendo molte polemiche e richieste relative a queste misure di stop ai diesel. Evidentemente il nostro primo obiettivo è quello della tutela della salute pubblica, ci stiamo muovendo nell’ambito di quello che prevede la legge, siamo costantemente in attesa dei dati“.

Max