Bonus 500 euro Campania: come averlo, requisiti, come fare domanda

Il Bonus 500 euro Campania è una forma di agevolazione che la Regione ha messo a punto durante questa emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus. La Regione Campania ha infatti studiato una formula per aiutare le famiglie con figli che sono attualmente in difficoltà a causa del lockdown.

Il fondo stanziato dalla Regione a questo scopo è di 14 milioni di euro, per il contributo denominato “conlefamiglie”. La misura è pensata infatti per chi ha figli sotto ai 15 anni ed è pensato per ovviare anche al problema della chiusura delle scuole.

Bonus 500 euro e 300 euro Campania, a chi spetta, a quanto ammonta e quando viene erogato. Per cosa si possono spendere i 500 euro del bonus

Il bonus di 500 euro può essere richiesto dalle famiglie che hanno un reddito inferiore ai 20mila euro, mentre le famiglie con reddito fino a 35mila euro possono ricevere un bonus ridotto di 300 euro.

I soldi erogati dalla Regione Campania non saranno spendibili liberamente. Il bonus dovrà essere spesoi per pagare determinati servizi, come quelli di babysitting o per acquistare strumenti tecnologici utili alla didattica a distanza.

Basti pensare a tutti gli studenti che, non avendo un computer o un tablet, sono rimasti esclusi in queste settimane dalle lezioni in videoconferenza organizzate dalle scuole.

Il bonus da 500 euro non è cumulabile con altri incentivi ma si può ottenere anche se si riceve già un contributo dal bando regionale “iostudio“.

Bonus 500 euro, requisiti, reddito, ISEE, dove fare la domanda online

Per richiedere ed ottenere il bonus da 500 euro bisogna essere residenti nella Regione Campania e il nucleo familiare deve avere almeno un figlio inferiore ai 15 anni di età. L’ISEE deve essere al di sotto di 20mila euro per ottenere il bonus da 500 euro, al di sotto dei 35mila euro per quello da 300 euro.

Le domande si effettuano online, sulla piattaforma dedicata che si può trovare cliccando qui. Le domande vengono accettate dalle ore 9.00 del 27 aprile 2020 e sarà possibile richiedere il bonus fino alle 00.00 del 7 maggio 2020, con la piattaforma aperta tutti i giorni dalle 8 alle 22.