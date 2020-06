Bonus occhiali e lenti a contatto nel decreto Rilancio: cos’è, a chi spetta, come funziona e come chiederlo

Attorno al Decreto Rilancio non si è soltanto fatto un gran chiacchierare, ma si è registrato pure un vero e proprio boom di emendamenti, con l’intenzione di corroborare, correggere o modificare alcune delle misure straordinarie per combattere la crisi economia generata dall’emergenza Covid-19.

Tra i circa 8mila emendamenti di modifica proposti dai vari gruppi politici, troviamo anche quello relativo a occhiali e lenti a contatto. Di cosa si tratta? E’ presto detto.

Bonus occhiali e lenti a contatto nel decreto Rilancio: la proposta

Si tratta di una proposta avanzata dagli onorevoli Benedetta Fiorini e Paolo Russo di Forza Italia, e Alessandro Pagano della Lega, su proposta della Commissione Difesa Vista Onlus presieduta da Vittorio Tabacchi e composta da Anfao, Assogruppi Ottica, Assottica, Federottica e Goal, che rappresentano e categorie professionali della filiera della vista dell’ottica.

aggiornamento ore 2.06

Bonus occhiali, come funziona

La Commissione Difesa Vista Onlus ha sollevato col Governo e istituzioni la questione della correzione visiva in una fase di emergenza sanitaria e di crisi economica come quella scaturita dal covid-19, soprattutto con l’incremento esponenziale dell’utilizzo dei vari apparecchi elettronici.

La proposta prevede un bonus vista di 50 euro da spendere subito per l’acquisto presso i centri ottici di montature per occhiali o lenti a contatto, accompagnato dall’aumento delle agevolazioni dall’attuale 19% al 50% a favore dei dispositivi medici dal 2021, come avviene già in molti Paesi europei.

Un provvedimento da correlare al reddito misurato con l’indicatore Isee, per un tetto di 15mila euro, e valido da giugno a dicembre 2020.

L’ipotesi è concedere un voucher per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto dell’importo di 50 euro a persona.

aggiornamento ore 7.05

Bonus occhiali e lenti a contatto: ipotesi per sosteno a 9mila centri ottici italiani

Questa proposta è stata pensata per sostenere il lavoro dei circa 9mila punti vendita di ottica che hanno visto azzerarsi i consumi, come molti altri settori, in questa fase di lockdown.

Il bonus dovrebbe essere coperto con un fondo di importo stanziato pari a 100 milioni di euro. Se l’emendamento venisse approvato, una volta operata la conversione in legge del Decreto Rilancio bisognerà, per accedere alle agevolazioni, il attendere il decreto interministeriale di emanazione del ministro della Salute, e dell’Economia e Finanze, che dovrebbero indicare le modalità per presentare le domande ed ottenere il voucher.

aggiornamento ore 10.55