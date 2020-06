Bonus auto 4000 euro: come ottenere tutti gli incentivi senza rottamazione

Il Bonus auto da 4000 euro è una delle misure a sostegno dell’economia introdotte nel Decreto Rilancio. Mirato ad incentivare l’acquisto di automobili a basso impatto ambientale, offre un bonus fino a 4000 euro sull’acquisto.

Il Bonus auto 4000 euro spetta a chi fa un acquisto di un veicolo quest’anno, quindi nell’arco temporale del 2020. L’automobile deve essere classificata Euro 6 e deve seguire la rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni.

Lo Stato riconosce anche il contributo da 2000 euro se il veicolo Euro 6 ha emissioni superiori a 61 gr/km, e la concessionaria applica uno sconto pari a quello statale.

Bonus auto 2020: a chi spetta, con o senza rottamazione, nuove o usate, quanto, 2000 o 4000 euro?

La differenza fra il bonus auto da 4000 euro e quello da 2000 euro sta nella rottamazione. Senza un’automobile da rottamare, infatti, è possibile comunque accedere al bonus ridotto da 2000 euro, che con la sospensione dell’ecomalus per quest’anno potrebbe arrivare anche a 2.500 euro.

Per acquistare un’automobile usata, invece, e ottenere comunque il bonus (in tal caso di 1000 euro) è necessario che vi sia un veicolo di almeno 10 anni da rottamare.

Le auto usate devono per essere classificate almeno Euro 5, con rottamazione di veicoli euro 0, 1, 2, 3.

Bonus auto 2020 raddoppia: ecco in quali regioni e province si può accedere al massimo degli incentivi

In alcune regioni, vengono applicati degli ulteriori incentivi che rendono particolarmente interessante l’acquisto di un veicolo. Disposizioni simili ci saranno in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna e nelle province di Trento e Bolzano.

Ricordiamo che il bonus arriva fino a 4.000 mila euro per le automobili nella fascia di emissione 0-20 g/km di CO2. Fra queste, oltre alle vetture elettriche, sono comprese anche quelle a motore termico che garantiscono tali prestazioni.

Gli incentivi salgono poi a 6000 euro se chi compra va a rottamare un veicolo da Euro 0 a Euro 4.