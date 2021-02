Boxe: Canelo – Golovkin si va verso la trilogia

Eddie Hearn afferma che Canelo Alvarez è concentrato nel diventare l’indiscusso super campione dei pesi medi nel 2021, e l’eventuale trilogia con Gennadiy Golovkin dovrebbe aspettare fino a quando la star messicana non avrà portato a termine questo compito. Il match se dovrà esserci, si terrà a Dicembre, dopo che Canelo avrà superato Caleb Plant a Settembre nel corso delle vacanze per la festa dell’indipendenza messicana.

È difficile prevedere se Canelo (54-1-2, 36 KO) sarà disposto o in grado di effettuare una sfida contro Golovkin (41-1-1, 36 KO) quest’anno, poiché avrebbe bisogno di vincere i suoi combattimenti con Avni Yildirim, Billy Joe Saunders e Plant senza perdere.

Inoltre, c’è sempre la minaccia che i combattimenti vengano rinviati a causa di infortuni o malattie. Ad esempio, il super campione dei pesi medi WBO Saunders (30-0, 14 KO) ha avuto ripetutamente problemi di infortunio negli ultimi sei anni della sua carriera.

È difficile non presumere che soffrirà di qualche disturbo che causerà il rinvio dell’incontro di Canelo dalla data originale dell’8 maggio. Saunders non è vecchio, ma è soggetto a infortuni da molti anni.

“Penso che Canelo abbia messo in chiaro che vuole diventare il campione indiscusso a 168 libbre”, ha detto Eddie Hearn all’AK & Barak Show a DAZN quando gli è stato chiesto se un terzo incontro tra Alvarez e GGG è possibile.

“La sfida con Golovkin, ovviamente, è fattibile per me. È uno dei migliori combattimenti di boxe. Quando ho incontrato Canelo dopo che si era separato dalla Golden Boy, l’ho trovato molto concentrato e quando si mette in mente qualcosa, vuole essere sicuro di ottenerlo.

“Era molto chiaro per me anche prima dell’incontro con Callum Smith, voleva assicurarsi di aver vinto ogni cintura nella divisione 168 libbre. Quindi non tornerà a 160 lbs, non credo. Quindi Gennady è un portacinture a 160 libbre.

“Significherebbe che Gennady dovrebbe arrivare fino a 168 lbs, cosa che sarebbe disposto a fare. Non credo che la sfida in alcun modo sia fuori dall’avvenire, ma ovviamente, Gennadiy è in una posizione con la sua carriera in cui vuole quei grandi scontri il prima possibile.”