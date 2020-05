Brumotti ancora aggredito: l’inviato di Striscia stava filmando un nuovo servizio

Ancora un’aggressione subita da Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia che da diverso tempo ha intrapreso una lotta contro lo spaccio di droga rischiando più volte la propria incolumità. Il reporter è stato aggredito fisicamente nella giornata di ieri a Milano, nella zona di porta Venezia.

Erano le 18 e 30 circa quando alcuni uomini, che Brumotti ha identificato come spacciatori, hanno aggredito il reporter, costretto a chiamare le forze dell’ordine. Da alcune settimane, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’inviato registra i propri servizi in solitaria, senza l’ausilio della troupe, per limitare lo spostamento di persone.

Era quindi solo quando ha subito l’attacco. “Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori – racconta Brumotti – Mi hanno colpito al volto in modo violento. Cercano di intimidirmi, ma non mi fermeranno. Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori.

Mi hanno colpito al volto in modo violento Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda – aggiunge l’inviato. Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno”, ha concluso l’inviato di Striscia La Notizia.