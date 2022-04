Cagliari-Sassuolo 1-0, gol Deiola e sardi ripartono

(Adnkronos) – Il Cagliari batte il Sassuolo 1-0 nella gara valida per la 33esima giornata della Serie A. Il successo consente ai sardi di salire a 28 punti e di allontanarsi dalla zona retrocessione dopo 5 sconfitte consecutive.

Gli emiliani rimangono a quota 46. Il Cagliari parte col piede sull’acceleratore e si rende pericoloso con le iniziative di Marin e Joao Pedro. Il forcing dei padroni di casa viene premiato al 42′. Marin inventa da destra, Deiola piomba sul cross e insacca da distanza ravvicinata: 1-0. Il Sassuolo, spettatore o quasi per un tempo, batte un colpo in avvio di ripresa con Traorè che chiama Cragno alla prima parata della giornata. Il Cagliari trova ampi spazi per ripartire e sfiora più volte il raddoppio, colpendo anche un palo al 96′. Prima del fischio finale, brivido per i sardi: Raspadori cerca la zampata vincente, Cragno controlla.